Se iba a reencontrar con su madre 13 años después: Misterio por muerte de Darwin en hotel de SPS

Darwin Yassir se alojó en un hotel la noche del martes tras ser deportado, mientras su familia planeaba recogerlo el miércoles 24 de diciembre para celebrar juntos la Nochebuena. Pero pocas horas después fue asesinado y "no pudo abrazar a sus padres"

Darwin Yassir Urbina Meza, un joven originario de El Coyolar número 1, en Yoro, Yoro, fue asesinado en un hotel en San Pedro Sula, menos de 24 horas después de haber llegado deportado desde Estados Unidos, sin haber alcanzado a reunirse con su familia.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Apenas horas después de su regreso, Darwin Yassir no pudo encontrarse con su madre ni con sus hermanos, quienes lo esperaban tras 13 años de separación, según relataron sus familiares.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
La tragedia golpea más fuerte por el tiempo que Darwin llevaba lejos de los suyos: tras más de una década fuera del país, el reencuentro que tanto aguardaban quedó imposible.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Según detalles, el joven presentaba heridas producidas por un arma blanca tipo puñal. Las autoridades policiales aún no han emitido pronunciamiento oficial sobre el crimen, y tanto los responsables como el móvil permanecen desconocidos.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
El cuerpo de Darwin fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula, donde se realizará la autopsia correspondiente.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Loany Meza, prima de Darwin, compartió su dolor: "Qué triste recibir esta noticia como familia. Tantos años fuera del país sin ver a su familia que lo esperaba con tanta alegría. Sorprendente la maldad en Honduras. ¡Descansa en paz primo!".

 Fotografía: Cortesía redes sociales
"Lamentable, 13 años trabajados y no volvió a ver a mamá y sus hermanos", expresó con profunda tristeza Lesther Ramos, amigo del joven.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Zayra York comentó que Darwin se hospedó en el hotel la noche del martes 23 de diciembre mientras esperaba ser recogido por su familia el miércoles para pasar Nochebuena juntos.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
"Llegó deportado el martes por la noche y se quedó hospedado en ese hotel porque hasta el día miércoles iban a ir por él", relató Zayra York.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Otra conocida también lamentó la pérdida: "Qué pesar. Ni pudo abrazar a sus padres".

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Darwin deja un hijo pequeño y a su esposa en Estados Unidos. En sus redes sociales solía publicar imágenes junto a ellos. Su esposa escribió lamentando el hecho: "Nunca imaginé que sería la ultima vez que te iba a ver por medio de una pantalla. Te extrañaremos, no tuviste que haberte ido y dejarnos solos" y "Amor, ¿por qué tuviste que dejarme sola? Te extrañaré toda una vida".

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Amigos, familiares y conocidos expresan hoy su consternación por la muerte de Darwin, especialmente por la forma en que ocurrió, cuando finalmente se acercaba el esperado reencuentro tras 13 años de distancia.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
