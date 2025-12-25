Se iba a reencontrar con su madre 13 años después: Misterio por muerte de Darwin en hotel de SPS

Darwin Yassir Urbina Meza, un joven originario de El Coyolar número 1, en Yoro, Yoro, fue asesinado en un hotel en San Pedro Sula, menos de 24 horas después de haber llegado deportado desde Estados Unidos, sin haber alcanzado a reunirse con su familia.
Apenas horas después de su regreso, Darwin Yassir no pudo encontrarse con su madre ni con sus hermanos, quienes lo esperaban tras 13 años de separación, según relataron sus familiares.
La tragedia golpea más fuerte por el tiempo que Darwin llevaba lejos de los suyos: tras más de una década fuera del país, el reencuentro que tanto aguardaban quedó imposible.
Según detalles, el joven presentaba heridas producidas por un arma blanca tipo puñal. Las autoridades policiales aún no han emitido pronunciamiento oficial sobre el crimen, y tanto los responsables como el móvil permanecen desconocidos.
El cuerpo de Darwin fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula, donde se realizará la autopsia correspondiente.
Loany Meza, prima de Darwin, compartió su dolor: "Qué triste recibir esta noticia como familia. Tantos años fuera del país sin ver a su familia que lo esperaba con tanta alegría. Sorprendente la maldad en Honduras. ¡Descansa en paz primo!".
"Lamentable, 13 años trabajados y no volvió a ver a mamá y sus hermanos", expresó con profunda tristeza Lesther Ramos, amigo del joven.
Zayra York comentó que Darwin se hospedó en el hotel la noche del martes 23 de diciembre mientras esperaba ser recogido por su familia el miércoles para pasar Nochebuena juntos.
"Llegó deportado el martes por la noche y se quedó hospedado en ese hotel porque hasta el día miércoles iban a ir por él", relató Zayra York.
Otra conocida también lamentó la pérdida: "Qué pesar. Ni pudo abrazar a sus padres".
Darwin deja un hijo pequeño y a su esposa en Estados Unidos. En sus redes sociales solía publicar imágenes junto a ellos. Su esposa escribió lamentando el hecho: "Nunca imaginé que sería la ultima vez que te iba a ver por medio de una pantalla. Te extrañaremos, no tuviste que haberte ido y dejarnos solos" y "Amor, ¿por qué tuviste que dejarme sola? Te extrañaré toda una vida".
Amigos, familiares y conocidos expresan hoy su consternación por la muerte de Darwin, especialmente por la forma en que ocurrió, cuando finalmente se acercaba el esperado reencuentro tras 13 años de distancia.