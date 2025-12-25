Atropella a motociclista y huye; militares lo capturan y se duerme en la patrulla

Un joven en evidente estado de ebriedad fue detenido este jueves 25 de diciembre luego de atropellar a un motociclista que al instante murió en el Anillo Periférico de Tegucigalpa.
Según elementos de la Policía Militar del Orden Público, el conductor de un turismo Honda Civic plateado, en lugar de asistir al motociclista, huyó de la escena. El joven fallecido fue identificado como José Francisco Zúñiga López.
El sujeto no contaba con que un convoy militar lo seguía tras el hecho y minutos más tarde lo detuvieron a pocos kilómetros del hecho.
Los militares retuvieron al joven hasta que llegaron los oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.
El carro en que se conducía el joven quedó parcialmente destruido en su parte frontal.
Esta patrulla llegó al lugar y en la paila fue subido el sujeto, a quien le iban a realizar la prueba de alcoholemia.
Sin oponer resistencia, el joven se subió a la patrulla y luego de ello sucedió lo inesperado.
De la borrachera que andaba, el conductor se durmió tras recostarse en un cono de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.
Las autoridades policiales confirmaron que el motorista dio positivo en la prueba que se le realizó y se comenzó el proceso legal correspondiente para deducirle responsabilidad.
César Aguilar de la DNVT informó que el conductor será acusado por los delitos de omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y conducción temeraria.