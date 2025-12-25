  1. Inicio
Identifican a hombre que fue hallado muerto en El Zapotal

Las autoridades fueron alertadas de una persona asesinada con arma blanca en un solar baldío del Zapotal en San Pedro Sula

Foto en vida de José Leodán Miranda, el hombre que fue asesinado en El Zapotal.
San Pedro Sula

Un hombre de 40 años fue encontrado muerto en un solar baldío de El Zapotal de San Pedro Sula.

Al lugar llegaron sus familiares, quienes dijeron que se trataba de José Leodán Miranda.

Según confirmaron sus parientes, Miranda se dedicaba a la albañilería.

El informe preliminar indica que Miranda fue asesinado a machetazos.

Esta es la segunda persona hallada muerta en menos de 24 horas en San Pedro Sula. Antes, un hondureño que había sido deportado fue hallado muerto en un hotel de esta ciudad.

Darwin Yassir se alojó en un hotel la noche del martes tras ser deportado, mientras su familia planeaba recogerlo el miércoles 24 de diciembre para celebrar juntos la Nochebuena. Pero pocas horas después perdió la vida de forma violenta.

