Asesinan a joven en Guaymitas y otro resulta herido en ataque armado

Daniel Pineda fue asesinado y otra persona resultó herida en un ataque armado en Guaymitas, El Progreso. Es el segundo caso en 24 horas.

Fotos en vida de Daniel Pineda.
El Progreso, Yoro

Un joven identificado como Daniel Pineda fue asesinado y otra persona resultó herida durante un ataque armado ocurrido en la comunidad de Guaymitas, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

El atentado se registró en la colonia San José, ubicada al norte de esta comunidad, según información preliminar.

Identifican al cuarto joven asesinado en un mes en el mismo sector de El Progreso

La persona herida, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada a un centro hospitalario de la ciudad de El Progreso, donde recibe atención médica.

Este hecho violento se convierte en el segundo asesinato de un joven en menos de 24 horas en esta ciudad ribereña.

El lunes, otro joven perdió la vida tras ser atacado por desconocidos en la colonia Esperanza de Jesús. La víctima fue identificada como Axel Echeverría, de 17 años.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables ni el posible móvil de los ataques.

