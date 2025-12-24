Asesinan a joven en Guaymitas y otro resulta herido en ataque armado

El Progreso, Yoro

El atentado se registró en la colonia San José, ubicada al norte de esta comunidad, según información preliminar.

Un joven identificado como Daniel Pineda fue asesinado y otra persona resultó herida durante un ataque armado ocurrido en la comunidad de Guaymitas, en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La persona herida, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada a un centro hospitalario de la ciudad de El Progreso, donde recibe atención médica.

Este hecho violento se convierte en el segundo asesinato de un joven en menos de 24 horas en esta ciudad ribereña.

El lunes, otro joven perdió la vida tras ser atacado por desconocidos en la colonia Esperanza de Jesús. La víctima fue identificada como Axel Echeverría, de 17 años.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre los responsables ni el posible móvil de los ataques.