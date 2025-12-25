Hallan cuerpo torturado y con manos atadas dentro del río Tocoa

Tocoa, Colón.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Tocoa, en el departamento de Colón, reportaron este jueves la recuperación de un cuerpo sin vida en el río Tocoa. De acuerdo con el informe preliminar, el cadáver fue encontrado flotando en el afluente y presentaba indicios de haber fallecido por ahogamiento, aunque las causas exactas de la muerte aún se encuentran bajo investigación. Los socorristas señalaron que, tras localizar el cuerpo, se procedió a asegurar la escena a la espera del personal del Ministerio Público, que posteriormente realizó el levantamiento cadavérico conforme al protocolo legal.

Las autoridades informaron que el cuerpo corresponde a un hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, ya que no portaba documentos personales al momento del hallazgo. Durante la inspección inicial, se constató que el ahora occiso presentaba signos de tortura y tenía las manos atadas, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. El hallazgo fue reportado en horas de la mañana, generando alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras observar el cuerpo flotando en el río. Las autoridades competentes indicaron que se han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer posibles responsables.