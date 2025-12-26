El giro en el caso de pareja asesinada en Comayagua durante Nochebuena

Fotos en vida de Alison Gabriela Mejía y y Jimmy Alexander Chavarría, la pareja asesinada en el parque de Lejamaní, Comayagua.
En un inicio se maneja que Jimmy Alexander Chavarría y Alison Gabriela Mejía habían sido atacados a tiros en el parque de Lejamaní.
Sin embargo, el subcomisionado Sauceda de la Policía Nacional en Comayagua informó que la pareja sufrió un atentado, pero que Alison Gabriela Mejía murió producto de un accidente cuando su pareja intentaba huir de sus homicidas.
Sauceda dijo que el móvil que se maneja en este doble crimen es el de enemistades personales.
Las personas que habrían atentado contra la pareja serían miembros de la Mara Salvatrucha.
La muerte de estas dos personas se registró la Nochebuena. Supuestamente, un grupo de mareros habían coordinado el atentado.
De acuerdo con las autoridades, las personas que dispararon contra estos dos jóvenes iba en esta camioneta roja.
"Luego de conocerse del atentado desplazamos unidades a la aldea La Licona y mediante hallanamiento capturaron a dos personas que son sospechosas en este crimen", indicó Sauceda.
Estos dos jóvenes fueron detenidos en posesión de droga y con un celular que habrían usado para coordinar el atentado.
Esta es la droga que le decomisaron a los jóvenes que están siendo vinculados al atentado.
"Se les decomisó el celular con el que coordinaron el atentado. Ellos son miembros de la estructura criminal MS", apuntó Sauceda.
La pareja fue sepultada ayer en Lejamaní con la bandera de su amado Olimpia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.