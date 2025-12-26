  1. Inicio
Universitario que se durmió en patrulla tras atropellar a motociclista: "No recuerdo nada"

La defensa José Mendoza pide investigar el caso y deja entrever que hay una segunda persona que conducía el carro que mató al motociclista

Universitario que se durmió en patrulla tras atropellar a motociclista: No recuerdo nada
La imagen de José Mendoza recostado en los conos de una patrulla de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte la Navidad del 2025 se viralizaron. Aunque en un principio no se manejaba el nombre, ha sido propio abogado de este joven que ha dado detalles e incluso ha revelado datos que podrían darle otro giro a la historia.
El jueves 25 de diciembre un convoy de la Policía Militar detuvo un turismo Honda Civic plateado en el Anillo Periférico de Tegucigalpa.
El carro evidenciaba que había chocado, su parte frontal estaba muy dañada, por lo que detuvieron al conductor.
La persona que llevaba el carro era José Mendoza, un estudiante de la carrera de Ingeniería de Negocios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
Los PM alertaron a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes desplazaron esta patrulla y los agentes detuvieron a Mendoza para seguirle el proceso legal correspondiente.
Mendoza fue subido a la paila de la patrulla; su borrachera era evidente y se notó aún más cuando tomó dos conos que iban en el automotor y se dio una siesta.
La DNVT informó que Mendoza dio positivo en la alcoholemia y se le comenzó un proceso por no asistir al motociclista que murió metros atrás, además, se le acusó de homicidio involuntario.
El joven fallecido fue identificado como José Francisco Zúñiga López.
Marlon Arévalo, abogado de José Mendoza, dijo que su cliente "no recuerda nada" y ha pedido a las autoridades investigar bien el caso porque, según él, habría una segunda persona involucrada y esta sería la que llevaba el carro al momento del accidente. “Él no recuerda lo que sucedió; una vez que ocurrió el accidente, se quedó dormido dentro del carro”, afirmó Arévalo.
Arévalo aclaró que los PM no lo siguieron, como en un principio se dijo, sino que ellos llegaron porque vieron el carro dañado.
