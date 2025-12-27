Discusión por juego de naipes deja un hombre muerto en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

Un hecho violento se registró la noche de este sábado en la colonia Las Delicias, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos.

La víctima fue identificada como Edwin Noé Lanza Oviedo, de 42 años de edad, quien se desempeñaba como albañil.