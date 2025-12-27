Discusión por juego de naipes deja un hombre muerto en La Ceiba

Un hecho violento se registró la noche de este sábado en la colonia Las Delicias, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos.
La víctima fue identificada como Edwin Noé Lanza Oviedo, de 42 años de edad, quien se desempeñaba como albañil.
De acuerdo con el testimonio de un hermano del fallecido, Lanza Oviedo se encontraba compartiendo y jugando naipes con amigos dentro de un billar, cuando se produjo una acalorada discusión con otro individuo.
En medio del altercado, el agresor habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra Lanza Oviedo, provocándole la muerte de manera inmediata.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y dar inicio a las investigaciones correspondientes, con el fin de esclarecer el crimen y dar con el responsable.