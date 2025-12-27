Sergio Torres era el joven asesinado tras oponerse a asalto en bus frente a "Zizima"

San Pedro Sula

Como Sergio Alberto Torres Escobar, de 25 años, fue identificado el joven que perdió la vida la tarde del viernes en el bulevar de Este de San Pedro Sula. Según testigos, Torres al ver que estaban asaltando el bus se lanzó a la altura del Instituto de la Propiedad, donde andes funcionaba el parque acuático Zizima.

La acción de Torres molestó a los ladrones que se bajaron a matarlo. La imagen era tan cruel que el joven quedó con el dinero empuñado en su mano derecha. Torres era residente en La Sabana y era hijo único de doña Enna, una mujer muy conocida en su comunidad. Los vecinos de esta familia han pedido a las autoridades dar con los responsables de este vil asesinato.