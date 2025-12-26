Conductor que se durmió tras atropellar a motociclista se defenderá en libertad

El joven universitario José Mendoza se defenderá en libertad, reveló su abogado Marlon Arévalo.
José Mendoza se ha hecho más popular, ya que se durmió en la paila de una patrulla luego de ser capturado tras atropellar a José Francisco Zúñiga López en el Anillo Periférico de Tegucigalpa.
Arévalo informó que tras realizarse la audiencia de declaración de imputado en contra de José Mendoza se determinó que se defenderá en libertad.
"Se logró comprobar que no existe peligro de fuga ni tampoco obstrucción a las investigaciones", indicó Arévalo.
La familia del joven universitario se ha puesto a disposición de cubrir los gastos económicos que ha provocado este accidente.
La Fiscalía pedía detención, pero accedió a lo solicitado por la defensa. El abogado tendrá que presentar un informe sobre el joven cada 15 días.
"De igual forma se deberá presentar todos los lunes en los juzgados ubicados en La Granja", detalló.
A Mendoza se le prohíbe además salir del país. La audiencia inicial ha quedado fijada para el 8 de enero.
A José Mendoza se le acusa de tres delitos: homicidio imprudente, negación de asistencia del socorro y conducción temeraria.
"Se presume que a esta persona se le pudo haber dado una sustancia en una reunión en la que estuvo y por eso perdió el conocimiento", cerró.