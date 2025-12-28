Netanyahu viaja hacia EE.UU. para reunirse mañana con Donald Trump

Washington, Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaja hacia Estados Unidos, donde está previsto que se reúna mañana con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Florida, confirmó a EFE un portavoz de su oficina. Será la quinta vez que se reúnen los dos mandatarios en EE.UU. desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hizbulá.

Netanyahu, que según la prensa israelí no viaja con periodistas, conversará con Trump en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, donde se prevé que el republicano le exiga avanzar en el alto el fuego que EE.UU. ayudó a materializar el pasado octubre, gracias al cual Israel dejó de bombardear Gaza y replegó sus tropas a la denominada línea amarilla. La segunda fase del plan de paz de Trump de 20 puntos, que podría comenzar a mediados de enero, exige el desarme de Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización (FSI), así como la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un gobierno de transición.