Israel acusa a Hamás de incumplir la tregua y advierte de que "responderá en consecuencia"

Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de violar el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera a un soldado israelí durante una operación en Rafah, sur de la Franja, según un comunicado publicado por la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que afirma que "Israel responderá en consecuencia". "La continua negativa pública (de Hamás) a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas con la detonación de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel", recoge la nota oficial.

"Israel responderá en consecuencia", advierte el comunicado. El Gobierno reiteró en su mensaje que Hamás debe cumplir lo pactado en el marco de la tregua, lo que "incluye su salida del gobierno en Gaza, la desmilitarización del enclave y un proceso de desradicalización". Por su parte, los portavoces del Ejército israelí informaron este miércoles en un comunicado de que el artefacto explosivo fue detonado contra un vehículo blindado durante una operación "para despejar la zona de Rafah de infraestructuras terroristas". Como resultado, un oficial de combate sufrió "heridas leves" y fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico.