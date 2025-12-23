Israel nunca se retirará del todo de la Franja de Gaza, dice ministro de Defensa israelí

Jerusalén, Israel.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes en un discurso con ocasión de una ceremonia en el asentamiento de Beit El (Cisjordania ocupada) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza, según recogen medios israelíes. "Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal (Infantería) en el norte de Gaza en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados", dijo el ministro, según el diario israelí Ynet.

"Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros", añadió Katz, según el mismo medio. La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, recoge la retirada total de las tropas israelíes, además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición. Uno de los principales impedimentos que pone Israel para su implementación es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí.