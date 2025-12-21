Bombero de 80 años se lanza en rapel para entregar regalos navideños a niños

Ciudad de Guatemala

El Santa Claus de Guatemala no defraudó este domingo para entregarle docenas de regalos a niños de escasos recursos que viven debajo de un puente en el norte de la capital del país, en una tradición implantada desde hace 28 años.

Disfrazado de Papá Noel, el bombero Héctor Chacón se lanzó a rapel como lo hace cada año, bajo la mirada de cientos de vecinos que esperaban su llegada.

Fiel a su costumbre establecida el siglo pasado, Chacón bajó esta mañana con acrobacias, amarrado con una soga, del puente Las Vacas, en el norte de la Ciudad de Guatemala, para entregarle obsequios a los infantes que radican en el lugar.

El trabajo en sí de los bomberos lo vuelve a uno solidario, pero creo que todo el mundo puede tener un poco de solidaridad”, expuso Chacón.

La edad no es un impedimento para el Santa Claus de los guatemaltecos, que está por cumplir con 80 años, pero que aún mantiene una condición física que le permite lanzarse con seguridad del puente.

Los regalos que Chacón entrega se obtienen mediante donaciones y el bombero admitió que estaba preocupado porque no iba a alcanzar la cuota necesaria. “Pero cuando faltaban solo tres días, se desbordaron totalmente las personas caritativas”, contó a EFE.