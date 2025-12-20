Elon Musk es la primera persona en superar los $600 mil millones de patrimonio

Washington, Estados Unidos.

Por otro lado, un tribunal estadounidense autorizó que Tesla pague a Elon Musk decenas de miles de millones de dólares en opciones sobre acciones que el fabricante de automóviles le otorgó inicialmente en 2018 como compensación por su labor al frente de la compañía.

Gracias a la última revalorización de SpaceX y al optimismo de los mercados, el empresario se ha consolidado como el hombre más rico del mundo. Según datos de Bloomberg, Musk aventaja por casi 400 mil millones de dólares a su competidor más cercano, Larry Page , cofundador de Google.

Elon Musk ha marcado un antes y un después en la economía global al consolidarse como el primer individuo de la era moderna cuya fortuna sobrepasa la barrera de los 600.000 millones de dólares .

El paquete de opciones sobre 303 millones de acciones estaba inicialmente valorado en unos 56.000 millones de dólares, aunque a fecha de hoy la cifra podría superar fácilmente los 130.000 millones de dólares por el aumento del valor de los títulos de Tesla en los últimos siete años.

El acuerdo permite a Musk comprar las acciones de Tesla a un precio de 23,3 dólares por título. El valor de las acciones de la compañía se situaba este viernes en unos 481 dólares.

El pago del paquete había sido anulado en enero de 2024 por una jueza de Delaware, Kathaleen McCormick, que determinó que la compensación era excesiva, el proceso para determinar la cantidad fue "defectuoso" y que el consejo de administración no había proporcionado toda la información necesaria a los accionistas.

La decisión de McCormick se produjo después de que un accionista de Tesla, Richard Tornetta, presentar una demanda alegando que Musk controlaba el consejo de administración que le concedió la mayor compensación económica en la historia corporativa del país.

Pero este viernes, el Tribunal Supremo de Delaware anuló la decisión de McCormick al estimar que el tribunal no dio a Tesla la oportunidad de defender la compensación.

En un mensaje colgado en la red social X, Musk agradeció a sus seguidores "el inquebrantable apoyo" que ha recibido.

La compensación autorizada este viernes por el tribunal estadounidense es aproximadamente una décima parte del nuevo paquete que Tesla aprobó en noviembre y que permitirá a Musk ganar 1 billón de dólares.

Como el paquete de 2018, la nueva compensación de Musk se basa en opciones sobre acciones y está ligada a que la compañía alcance 12 objetivos durante la próxima década, desde elevar la valoración bursátil de Tesla a 8,5 billones de dólares, hasta producir millones de 'robotaxis' y robots humanoides, además de multiplicar la producción y los beneficios del fabricante.