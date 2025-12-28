No hubo asalto: giro en caso de joven que murió frente a Zizima

San Pedro Sula.

El joven Sergio Alberto Torres Escobar (25) murió el viernes tras lanzarse desde una unidad de transporte y golpearse la cabeza con el pavimento frente a Zizima, bulevar del este de San Pedro Sula. Inicialmente, la información recopilada describía que el joven, residente en La Sabana, San Manuel, Cortés, intentó huir de un asalto cometido en la unidad de transporte público, pero en las últimas horas, autoridades confirmaron a LA PRENSA que no fue herido de bala, sino que murió a causa de golpes que sufrió en la cabeza.

Una fuente forense indicó que, aunque inicialmente se manejó que el joven recibió disparos de los asaltantes, no fueron hallados durante la autopsia. Por su parte, autoridades policiales descartaron que haya existido un asalto en la unidad como motivante para que el joven saltara, pero que este creyó que sí cuando observó a dos hombres levantarse de sus asientos. Ante esto, Torres habría tomado la decisión de salir de la unidad en movimiento, perdiendo la vida al caer contra el pavimento.