Hijo lamenta la muerte de su padre en accidente cuádruple en El Paraíso

Un fatal accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo dejó una persona muerta y varios heridos en la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el oriente del país, a la altura del municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento de El Paraíso.
Según el informe preliminar, la víctima fue identificada como Hernel Arnaldo Reyes, quien se desplazaba en una motocicleta junto a su hijo cuando fueron impactados por otros conductores.
De acuerdo con el testimonio del joven, ambos regresaban de realizar compras con destino a una aldea cercana cuando ocurrió el accidente en plena vía.
“Nosotros íbamos para la aldea, veníamos de comprar, cuando la moto negra venía rebasando y me impactó a mí; la otra impactó a mi papá", relató entre lágrimas el hijo, quien estaba en estado de shock.
El joven expresó su indignación por lo sucedido y amenazó a los presuntos responsables. Además, pidió justicia por lo ocurrido.
Versiones preliminares indican que en el accidente estuvieron involucradas cuatro motocicletas, dos de las cuales habrían sido conducidas de manera imprudente, lo que presuntamente desencadenó el violento impacto.
Los otros dos motociclistas señalados como presuntos responsables resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de la capital, donde permanecen bajo atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre el estado de salud de los heridos ni sobre su situación legal mientras avanzan las investigaciones.
Tras el accidente, el tráfico vehicular en la zona quedó completamente paralizado por aproximadamente una hora, generando largas filas y obligando a los conductores a buscar rutas alternas.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron al lugar para realizar las pesquisas correspondientes, mientras personal de Medicina Forense efectuaba el levantamiento del cadáver.
Las autoridades informaron que se investigan las causas exactas del accidente, aunque no descartan que la imprudencia y el exceso de velocidad hayan sido factores determinantes en este hecho.
Este nuevo accidente vuelve a enlutar a una familia hondureña y pone en evidencia los riesgos del irrespeto a las normas de tránsito, especialmente entre conductores de motocicletas en carreteras de alto flujo vehicular.