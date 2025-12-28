  1. Inicio
Incendio en el centro de San Pedro Sula consume varios locales comerciales

El incendio se originó en un edificio de la ocho calle, tercera avenida de San Pedro Sula

El incendio se registró en la ocho calle, tercera avenida de San Pedro Sula.
San Pedro Sula

Un voraz incendió consumió varios locales en la tercera avenida de San Pedro Sula.

El siniestro se registró en la ocho calle, tercera avenida del barrio El Centro hasta donde se trasladaron tres unidades del cuerpo de Bomberos.

Se informó que en el lugar había material inflamable e incluso se escuchaba el momento en que los vidrio se quebraban. las detonaciones.

Son al menos unos cuatro locales los que se han visto afectados por las llamas.

En el local funciona una ferretería y en la parte alta hay material inflamable y por eso se escuchan las detonaciones. Las causas del incendio aún no se determinan.

