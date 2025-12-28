Incendio en el centro de San Pedro Sula consume varios locales comerciales

San Pedro Sula

Un voraz incendió consumió varios locales en la tercera avenida de San Pedro Sula.

El siniestro se registró en la ocho calle, tercera avenida del barrio El Centro hasta donde se trasladaron tres unidades del cuerpo de Bomberos.

Se informó que en el lugar había material inflamable e incluso se escuchaba el momento en que los vidrio se quebraban. las detonaciones.