Capturan a sospechoso por asesinato de hombre en billar de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

En una rápida intervención policial ejecutada este domingo 28 de diciembre, autoridades informaron sobre la captura de un individuo vinculado directamente con el asesinato de un ciudadano ocurrido en la colonia Las Delicias de La Ceiba, Atlántida. ​El detenido fue identificado como Elwer Pineda, de 50 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de homicidio en perjuicio de Edwin Noé Lanza Oviedo, de 42 años de edad, de oficio albañil.​

Según el reporte preliminar, el hecho violento tuvo lugar la noche del sábado 27 de diciembre en el interior de un negocio de billares de la referida colonia. La víctima, Lanza Oviedo, se encontraba jugando naipes cuando presuntamente discutió con otro hombre quien sacó su arma y le disparó. Tras labores de seguimiento e inteligencia, la Policía Nacional logró ubicar a Pineda este domingo. Al momento de su detención, se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, la cual se presume fue la utilizada para quitarle la vida a Oviedo.​