Ejecutiva asesinada en 2023 estaría vinculada a hombre que mataron en Los Andes

Las indagaciones de la Policía Nacional establecen un posible vínculo entre el asesinato de la ejecutiva Marbely Roxana Castro Rivera y el crimen del comerciante Jairo Juárez Santiago.
Roxy, como le decían sus amigos, fue asesinada el jueves 14 de diciembre del 2023 en Los Caminantes de Los Andes.
La ejecutiva se trasladaba en la camioneta de la derecha. Tras recibir varios disparos, impactó contra ese turismo azul.
Jairo Juárez Santiago fue asesinado en similares circunstancias el martes 23 de dicienbre de 2025.
El cuerpo de Jairo Juárez quedó al interior de este pickup doble cabina.
Las autoridades indicaron que una de las líneas de investigación es la posible relación entre ambos casos. Según la información preliminar, entre la joven y Juárez existía una relación cercana que podría haber generado un vínculo en la muerte de ambos.
Jairo Juárez, quien se dedicaba al comercio de la madera, fue asesinado el martes 23 de diciembre en el barrio Los Andes, cerca del bulevar Los Caminantes.
El crimen de Juárez ocurrió cuando salía de un restaurante junto a su familia. Fue atacado por sicarios que se conducían en una camioneta verde.
El cuerpo de Juárez quedó boca abajo en los asientos delanteros de su vehículo doble cabina. Durante el tiroteo resultó herido un niño, hijo del victimado. Las averiguaciones de la Policía indican que los homicidas aprovecharon que ese día Juárez se desplazaba sin sus guardaespaldas.
La ejecutiva de ventas Marbely Castro, de 27 años, fue asesinada el 12 de diciembre de 2023 en el bulevar Los Caminantes, a pocas cuadras de donde posteriormente ocurrió el crimen de Juárez.
De acuerdo con el informe policial, un sicario que se encontraba en la zona identificó el vehículo de Castro y la atacó cuando ella se detuvo en la intersección de la 13 avenida y 9 calle del barrio Los Andes. El hombre, que vestía de negro, utilizó una pistola calibre nueve milímetros para disparar contra la conductora.
El seguimiento de las cámaras de seguridad permitió establecer que el homicida caminó una cuadra hasta un punto donde lo esperaba un vehículo en el que huyó.
Roxana Castro había trabajado en importantes tiendas comerciales del país y, al momento de su muerte, se desempeñaba como ejecutiva de ventas en una tienda por departamentos de San Pedro Sula.
La Policía también maneja la hipótesis de que la misma banda de sicarios que asesinó a Juárez habría participado en el crimen de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla (Foto) y del DJ Luis Fernando Velásquez Obregón.
La ingeniera fue asesinada el sábado 20 de diciembre en el bulevar Mackay.
Luis Fernando Velásquez fue asesinado el domingo 21 de diciembre en el barrio Río de Piedras.
Por estos crímenes fue detenido este supuesto hombre, a quien señalan de ser miembros de la MS-13.
Al sujeto lo capturaron con armas de fuego tras una persecución en los bordos del río Bermejo. Se informó que en las indagaciones hasta el momento no establecen que los casos estén vinculados en cuanto al móvil, pero sí indican que los autores de los crímenes de los dos hombres y la mujer son parte de la misma estructura criminal.