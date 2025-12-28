Marathón celebra, récord, chicas y nuevo DT de Olancho; ¿qué pasó con Tilguath?

Marathón derrotó 2-1 al Olancho FC en el cierre de las triangulares y ya pone mirada en la gran final del Apertura 2025 ante Olimpia. Te compartimos los mejores momentos del partido.
El partido entre Marathón y Olancho FC fue correspondiente a la jornada 6 de las triangulares. Juego que arrancó a las 3:00 PM como cierre de esta fase antes de la final.
Los tres jugadores del Olancho FC que aparecieron peloneados en el banquillo tras su debut en Primera.
Y se vino el partido. El gol llegó muy rápido y el Olancho FC sorprendió en el minuto 7 tras romper el empate con un gran gol de Rodrigo de Olivera.
El delantero uruguayo se convirtió en el extranjero más goleador en un solo torneo de Liga Nacional. Además, igualó la marca de mayor goles de un jugador en la profesional hondureña con 19 anotaciones.
Sin embargo, la reacción de Marathón no se hizo esperar y diez minutos más tarde Rubilio Castillo no perdonaba frente a la meta de Gregory Banegas.
Castillo lideró el ataque verdolaga en el primer tiempo ante la suplencia de Vega y Messiniti. ¡Así festejó el catracho su séptimo gol!
Incluso se llevó un agarrón en sus mechas. ¡Los jugadores se marcharon a las celebraciones con Rubilio Castillo!
Con ese gol, el Olancho FC se fue al descanso empatando ante los verdolagas en el Yankel Rosenthal.
Para el segundo tiempo, Marathón movió las piezas y Alexy Vega en el 58' consiguió un penal que más adelante terminó fallando Nicolás Messiniti.
El delantero argentino fue el responsable del lanzamiento, pero tuvo un increíble fallo tras mandar la pelota por un costado, perdiéndose el 2-1 en el momento.
Pero el tiempo terminó recompensando a Alexy Vega y sobre la recta final se llevó varias marcas y nuevamente definió para el Monstruo. ¡Otro golazo a su cuenta!
La figura del Monstruo Verde brilló en el segundo tiempo y le terminó dando el triunfo ante el Olancho FC (2-1) en el cierre de las triangulares.
Marathón terminó como líder del grupo B de las triangulares con 10 puntos y en el segundo puesto se quedaron los Potros con 4. Platense culminó en el tercer puesto con solo dos unidades.
Los Potros del Olancho se despiden del torneo Apertura 2025 con derrota. Ya llegaban eliminados a este duelo.
El equipo olanchano se recuperó después de la goleada en la jornada 1, precisamente ante Marathón (0-3), pero no le ajustó para pelear por el boleto a la final.
¡El Yankel vivió una fiesta! La afición se mostró ilusionada y su equipo peleará la final con el Olimpia el próximo fin de semana.
Tras finalizar el partido, Nicolás Messiniti tuvo un enorme gesto y aprovechó para tomarse fotografías con los aficionados.
Henry Figueroa fue a saludar a jugadores y parte del cuerpo técnico de los Potros tras el triunfo de su equipo.
Para este juego, el Olancho FC no contó con su DT de la temporada. Reynaldo Tilguath no viajó con la plantilla y en las graderías se encontraba el nuevo estratega de los Potros.
Jhon Jairlo López estuvo desde las graderías del Estadio Yankel Rosenthal para ver al que será su nuevo equipo para el Clausura 2025.