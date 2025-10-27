Tensión en el Tribunal de Justicia Electoral por ausencia del magistrado Mario Morazán

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) desarrolló este lunes 27 de octubre una sesión para resolver apelaciones pendientes, pese a la ausencia del magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera, lo que generó un nuevo episodio de confrontación interna entre los integrantes del pleno. De acuerdo con el acta leída por el magistrado presidente Mario Flores Urrutia, el TJE decidió instalar quórum por mayoría, argumentando que la reiterada e injustificada ausencia de Morazán impedía el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales.

"Ante la imposibilidad de integrar el pleno de magistrados en los términos establecidos por la Ley Orgánica Procesal Electoral, derivada de la ausencia reiterada e injustificada del magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera", cita el documento oficial. El acta agrega que la ausencia deliberada de un magistrado destinada a obstaculizar la conformación del quórum y paralizar el despacho de los asuntos electorales "constituye un abuso y desviación del poder, vulnerando los principios de legalidad". Asimismo, el pleno sostuvo que el TJE es un órgano autónomo con competencia en todo el territorio nacional y tiene el deber de garantizar "la continuidad ininterrumpida de su función jurisdiccional, actuando con legalidad, independencia y transparencia". "Ningún hecho u omisión intencional puede paralizar el ejercicio de la justicia electoral", señala el acta aprobada por mayoría.

Morazán denuncia sesión “arbitraria e ilegal”

Por su parte, el magistrado Mario Morazán rechazó la validez de la sesión celebrada por sus compañeros, calificándola como “arbitraria e ilegal”. “El Tribunal de Justicia Electoral ha actuado al margen de la ley, siguiendo únicamente intereses particulares”, manifestó Morazán tras conocer la decisión.