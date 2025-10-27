El TJE busca superar crisis que mantiene paralizado su pleno

El Tribunal de Justicia Electoral enfrenta una crisis interna que impide su funcionamiento y la impresión de papeletas en dos departamentos

  • El TJE busca superar crisis que mantiene paralizado su pleno

    Mario Flores Urrutía, Miriam Barahona y Mario Morazán, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.

    Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Tras semanas de parálisis institucional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) volverá a reunirse en sesión de trabajo para intentar instalar el pleno y destrabar la crisis que afecta al órgano jurisdiccional.

La medida cautelar otorgada a los recursos presentados por la no inscripción de dos candidatos a diputados —uno por el departamento de Olancho y otro por Valle— mantiene enfrentados a los magistrados del TJE.

El tribunal de alzada deberá resolver cuatro recursos de apelación, entre ellos uno interpuesto por el diputado liberal y excandidato presidencial Jorge Cálix, quien busca inscribirse en las planillas de diputados por el departamento de Olancho.

Jorge Cálix llama a consejeras del CNE a garantizar elecciones libres

La determinación, que ha detenido la impresión de papeletas a nivel de diputación en ambos departamentos, fue aprobada por mayoría con los votos del presidente del TJE, Mario Flores, y Miriam Barahona.

Desde la aprobación del recurso, Mario Morazán, representante de Libertad y Refundación (Libre), abandonó el pleno y no ha querido reintegrarse, al igual que los dos magistrados suplentes, ambos afines al partido de gobierno.

A su llegada al Tribunal de Justicia Electoral, el magistrado Morazán denunció que varios expedientes relacionados con los departamentos de Olancho y Valle permanecen paralizados, según él, de forma arbitraria.

Según el funcionario, los casos se encuentran detenidos debido a incidentes de recusación presentados contra el magistrado presidente Mario Flores Urrutia, sin que hasta el momento se haya dado el trámite correspondiente.

Morazán calificó la situación como una “falta de responsabilidad institucional”, señalando que el retardo injustificado en estos procesos afecta la credibilidad del Tribunal y alimenta las críticas por inoperancia.

El magistrado Mario Morazán interpuso una recusación contra el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y formuló señalamientos por presuntos delitos en contra de sus compañeros de pleno.

El magistrado Mario Morazán interpuso una recusación contra el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y formuló señalamientos por presuntos delitos en contra de sus compañeros de pleno.

“No puede haber justicia electoral si quienes deben garantizarla retiran los expedientes por intereses personales o decisiones arbitrarias”, expresó el magistrado.

UNAH rechaza que las FF AA accedan directamente a los resultados de las elecciones presidenciales

El funcionario recordó que la ley ordena que, una vez presentada una recusación, el trámite debe realizarse de forma inmediata, convocando a un magistrado suplente para resolver el caso. Sin embargo, hasta la fecha —afirmó— no se ha emitido la primera resolución necesaria para avanzar, pese a los reiterados llamados públicos para que se cumpla con el procedimiento.

“El TJE no puede seguir siendo cuestionado por su falta de acción. Los hondureños merecen un tribunal que funcione con transparencia, imparcialidad y respeto al mandato legal”, puntualizó.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más