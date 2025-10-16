Magistrados del TJE aún no resuelven el recurso de apelación presentado por Jorge Cálix

Tegucigalpa

Los magistrados del Tribunal de Justicia (TJE) no han podido avanzar con celeridad sobre la apelación de la inscripción de la candidatura de Jorge Cálix como diputado por Olancho. Esto se debe a que los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona plantearan tratar el tema a través de una reunión virtual, situación a la que se opone el magistrado Mario Morazán.

Morazán rechazó participar en la conferencia virtual, argumentando que “no está reglamentado y se quiere que, sin tomar las medidas de seguridad, el organismo ventile sus juicios a través de Zoom”, resaltando que las resoluciones deben realizarse en presencialidad y que no participará en sesiones a través de esa herramienta al señalar que no está reglamentada esta alternativa.

“Yo propongo que se sesione a la brevedad a una sesión de pleno en la cual participemos los tres magistrados propietarios”, declaró. Seguidamente, indicó que ante la ausencia de la magistrada Miriam Barahona, quien está fuera del país, se deben integrar los magistrados suplentes.

Cabe recordar que Barahona en un comunicado aclaró que cuenta con un permiso para realizar teletrabajo y atender sesiones vía Zoom entre el 13 y el 24 de octubre.

Por su parte, Mario Urritia Flores, magistrado presidente del TJE, aseveró que la postura de Morazán “esto es un acto muy constitutivo del daño que le está haciendo a la dirección jurisdiccional”, ya que, además de resolver el asunto de los candidatos en las planillas de Olancho y Valle, se incorporarían otros temas en la agenda.

Además, afirmó que ya se han realizado sesiones vía Zoom de las cuales Morazán fue partícipe. Asimismo, enfatizó que no hay una reglamentación que indique que son ilegales las sesiones virtuales.

“Lo que sí es ilegal es obstaculizar el proceso jurisdiccional del Tribunal a escasos 44 o 45 días que estamos del proceso electoral”, comentó.