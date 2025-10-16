Retraso en contrato del CNE amenaza la transmisión electoral

Tegucigalpa, Honduras

El proyecto de conectividad contempla tres etapas clave dentro del cronograma: lanzamiento de la licitación, adjudicación y firma del contrato. Esta última debía concretarse el domingo 12 de octubre; sin embargo, la fecha no se cumplió , ya que aún no se ha oficializado la empresa ganadora.

La transmisión de los resultados electorales podría verse afectada por el retraso en la contratación del servicio de conectividad satelital por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con más de 15 días de retraso, voces al interior del órgano electoral aseguran que la demora en la adjudicación y contratación del mecanismo es injustificada, mientras que diversos sectores llaman a los consejeros a buscar consenso y agilizar el proceso.

“Creo que sí tiene que buscarle una respuesta el Consejo Nacional Electoral para darle las mismas condiciones y garantías a todos los centros de votación, y resolver este asunto rápido, porque también hay que hacer las pruebas de campo que estas empresas —lo que están ofreciendo— va a funcionar”, exhortó Germán Lobo, exconsejero del CNE.

El proceso, que se encuentra estancado desde hace varias semanas, contempla la adquisición de kits satelitales, servicio de internet satelital, integración tecnológica y routers, con el fin de garantizar la transmisión de datos en tiempo real durante la jornada electoral del 30 de noviembre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El analista político Luis León es del criterio que “lo que sí es un hecho es que estos impasses en el CNE y la falta de acuerdos nos están haciendo perder días valiosos para terminar de organizar una elección. Yo creo que ponerle mayor retraso a los acuerdos en el Consejo Nacional Electoral afecta la estructuración y la calidad del proceso”.

Continuó: “El Consejo Electoral tiene un reto fundamental, y ese reto es poder garantizar que esta elección va a ser mínimamente aceptable. Por lo cual, los consejeros deben llegar a acuerdos rápidos; no se pueden estar retrasando los acuerdos una y otra vez”.

Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, apuntó que “es algo rarísimo, hay que ponerle mucho ojo a la denuncia, porque no es justo que aquellos lugares que no tienen conectividad no puedan transmitir el acta el mismo 30 de noviembre y tengan que esperar tres días más”.

Actualmente, de los 5,757 centros de votación, alrededor de 1,700 no cuentan con servicio de internet, lo que equivale a más del 30% del total. Además, 657 escuelas carecen de energía eléctrica, mientras que solo 5,070 disponen de fluido eléctrico.

Cossette López, consejera del CNE, denunció nuevamente el retraso en uno de los procesos clave para los comicios, reprochando la pérdida de tiempo y la inacción al interior del órgano electoral.

“Yo pido encarecidamente que todos estemos vigilantes de eso. Yo no quiero que terminemos con antenas que transmiten cada hora o cada media hora; son casi 2,000 centros de votación que necesitan conectividad”, invitó.