Salvador Nasralla encabeza encuesta de Le Vote e Instituto de la Justicia

Tegucigapa, Honduras.

Salvador Nasralla lidera la intención de voto presidencial en la primera encuesta nacional realizada por la firma Le Vote para el Instituto de la Justicia, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. El estudio, realizado entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, revela que el 26% de los hondureños prefiere a Nasralla, frente a un 21% que respalda a Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y un 14% a Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre). Asimismo, la encuesta refleja que Nelson Ávila, candidato presidencial del Pinu, obtiene un 2% de apoyo, mientras que Mario Rivera Callejas, de la Democracia Cristiana, alcanza el 1%. En contraste, un 14% de los consultados afirmó que no desea que ninguno de los candidatos actuales ocupe la presidencia y un 22% dijo no saber por quién votará o prefirió no responder. La diferencia entre los dos primeros es de cinco puntos porcentuales, mientras que Nasralla aventaja por 12 puntos a la aspirante oficialista. El margen de error es de ±2.18% con un nivel de confianza del 95%, lo que coloca al candidato liberal en una posición ventajosa.

En cuanto al voto decidido —calculado al excluir a quienes no votarían y a los indecisos—, las preferencias muestran una tendencia definida, pues un 40% se inclina por Salvador Nasralla, un 33% por Nasry Asfura y un 23% por Rixi Moncada. Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas registran el 3% y 1%, respectivamente. Salvador Nasralla, actual líder del Partido Liberal (PL), participa nuevamente como candidato presidencial, marcando su tercera aspiración formal a la Presidencia tras competir en 2013 y 2021, ambas veces como figura central de la oposición. En esta ocasión, busca capitalizar su perfil de político frente a los partidos tradicionales. Al igual que Nasry “Tito” Asfura, exalcalde capitalino y candidato del Partido Nacional, ambos se perfilan como contendientes ya conocidos por el electorado y con experiencia previa en campañas presidenciales.

Metodología

70% de encuestados se declara “poco” o “nada” interesado en la política del país

A diferencia de otros sondeos difundidos recientemente, el Termómetro Electoral destaca por su transparencia y respaldo técnico, explicaron sus promotores, como divulgar su metodología (la entrevista personal asistida por ordenador —CATI) y la ficha técnica. La encuesta se aplicó da través de teléfono móvil a 2,028 personas mayores de 18 años, distribuidas proporcionalmente en más de 220 municipios de los 18 departamentos del país. De la muestra, el 54.3% fueron mujeres, mientras que 45.7% corresponden a hombres, con un área urbana del 61.3% y un 38.7% en el área rural, además de que la mitad de los encuestados tenían su educación media completa. El levantamiento fue voluntario, confidencial y sin incentivos, siguiendo buenas prácticas internacionales de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública (Wapor, por sus siglas en inglés) y la Asociación Estadounidense para la Investigación de la Opinión Pública (AAPOR, por sus siglas en inglés). El proceso cuenta con la validación de siete expertos internacionales, entre ellos investigadores de la Universidad de Vanderbilt, la Universidad del Estado de Michigan y la Universidad de Salamanca, lo que —según los autores— garantiza su solidez técnica y credibilidad.

Resultados

El estudio muestra que Nasralla tiene mayor apoyo entre los jóvenes de 18 a 29 años (33%), frente al 17% que respalda a Asfura y 13% a Moncada. En el área urbana, el aspirante liberal también lidera con un 29%, mientras que Asfura obtiene 18% y Moncada 15%. En zonas rurales, el panorama se invierte parcialmente, ya que Asfura capta el 26% de preferencia, seguido por Nasralla con 21% y Moncada con 14%. El sondeo también revela un marcado desencanto ciudadano, pues el 70% de los encuestados se declaró “poco” o “nada interesado” en la política. Un 50% dijo sentirse “decepcionado” por el rumbo político del país, mientras que el 75% afirmó tener “poca” o “ninguna confianza” en el Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente entre los mayores de 50 años. A pesar de ello, el 61% aseguró que “seguro” acudirá a votar en noviembre. En cuanto a prioridades nacionales, el 30% considera que generar empleo debe ser la tarea principal del próximo gobierno, seguido de la lucha contra la corrupción (18%) y la mejora de la salud y educación (17% cada una). Solo un 10% cree que combatir la delincuencia debe ocupar el primer lugar.

Percepción