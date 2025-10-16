Salvador Nasralla encabeza encuesta de Le Vote e Instituto de la Justicia

En cuanto al voto decidido —calculado al excluir a quienes no votarían y a los indecisos—, las preferencias muestran una tendencia definida, pues un <b>40% se inclina por Salvador Nasralla</b>, un 33% por Nasry Asfura y un 23% por Rixi Moncada. Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas registran el 3% y 1%, respectivamente.Salvador Nasralla, actual líder del Partido Liberal (PL), participa nuevamente como candidato presidencial, marcando su tercera aspiración formal a la Presidencia tras competir en 2013 y 2021, ambas veces como figura central de la oposición.En esta ocasión, busca capitalizar su perfil de político frente a los partidos tradicionales.Al igual que Nasry “Tito” Asfura, exalcalde capitalino y candidato del Partido Nacional, ambos se perfilan como contendientes ya conocidos por el electorado y con experiencia previa en campañas presidenciales.