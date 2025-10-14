Retraso en la contratación del servicio de conectividad preocupa al CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no adjudica el contrato de conectividad electoral, clave para los 1,700 centros de votación sin internet.

  • Retraso en la contratación del servicio de conectividad preocupa al CNE

    Los centros de votación necesitan conexión a internet para la transmisión preliminar de resultados.

    Foto: Estalin Irías/LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El proceso de adjudicación y contratación del servicio de conectividad electoral ha experimentado demoras en relación con el cronograma previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proyecto de conectividad contempla tres etapas clave dentro del cronograma: el lanzamiento de la licitación, la adjudicación y la firma del contrato. Esta última debía concretarse el domingo 12 de octubre; sin embargo, la fecha no se cumplió, ya que todavía no se ha oficializado la empresa ganadora.

Partido Nacional rechaza"vil instrumentalización" de Fiscalía de Delitos Electorales

La firma del contrato con la empresa encargada de proveer el servicio permanece detenida, a la espera de opiniones técnicas y administrativas.

“La conectividad tiene 11 días de haber salido el informe, los mismos 11 días que tengo ya de haber dado mi voto y todavía sigue sin adjudicarse, y esos 11 días son importantísimos para la implementación misma, así que espero que se resuelva pronto”, indicó la consejera del CNE, Cossette López.

La funcionaria electoral reiteró que “ya se debería haber adjudicado y, de hecho, ya hay un ganador del proceso”. Pese a ser consultada respecto a cuál sería la empresa ganadora, López no pormenorizó al respecto.

El proceso de licitación incluye la adquisición de kits satelitales, servicio de internet, integración tecnológica y routers.

La contratación del servicio de conectividad fue declarada desierta en el primer proceso, en el que participaron tres empresas, pero ninguna cumplió con los lineamientos exigidos por el CNE.

Esta situación obligó al órgano electoral a relanzar la licitación mediante un procedimiento expedito el pasado 26 de septiembre.

CNE incorpora rastreo y verificación electrónica en las maletas electorales

En el primer proceso ofertaron IFX Network, Smartmatic y Honduras Technology, que, según se presume, habrían sido las tres empresas invitadas por el CNE a participar en la nueva etapa de contratación.

La licitación, que contempla un procedimiento más corto que las contrataciones convencionales, dotará de señal a más de 1,700 centros de votación que actualmente no cuentan con servicio de conectividad.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más