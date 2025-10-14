Retraso en la contratación del servicio de conectividad preocupa al CNE

Tegucigalpa, Honduras

El proyecto de conectividad contempla tres etapas clave dentro del cronograma: el lanzamiento de la licitación, la adjudicación y la firma del contrato . Esta última debía concretarse el domingo 12 de octubre ; sin embargo, la fecha no se cumplió, ya que todavía no se ha oficializado la empresa ganadora.

El proceso de adjudicación y contratación del servicio de conectividad electoral ha experimentado demoras en relación con el cronograma previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La firma del contrato con la empresa encargada de proveer el servicio permanece detenida, a la espera de opiniones técnicas y administrativas.

“La conectividad tiene 11 días de haber salido el informe, los mismos 11 días que tengo ya de haber dado mi voto y todavía sigue sin adjudicarse, y esos 11 días son importantísimos para la implementación misma, así que espero que se resuelva pronto”, indicó la consejera del CNE, Cossette López.

La funcionaria electoral reiteró que “ya se debería haber adjudicado y, de hecho, ya hay un ganador del proceso”. Pese a ser consultada respecto a cuál sería la empresa ganadora, López no pormenorizó al respecto.

El proceso de licitación incluye la adquisición de kits satelitales, servicio de internet, integración tecnológica y routers.

La contratación del servicio de conectividad fue declarada desierta en el primer proceso, en el que participaron tres empresas, pero ninguna cumplió con los lineamientos exigidos por el CNE.

Esta situación obligó al órgano electoral a relanzar la licitación mediante un procedimiento expedito el pasado 26 de septiembre.