CNE incorpora rastreo y verificación electrónica en las maletas electorales

El Consejo Nacional Electoral implementará GPS y verificación electrónica en las papeletas para fortalecer la transparencia, informó Lino Tomás Mendoza, codirector electoral del CNE

    Los elementos de las Fuerzas Armadas son los encargados del traslado del material electoral.

    Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementará un sistema de rastreo para monitorear las maletas electorales desde su salida hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral.

El dispositivo de seguridad también incluye un mecanismo de verificación electrónica en las papeletas, que garantizará la autenticidad de los documentos electorales.

Esta medida, solicitada por el personal técnico del Centro Logístico Electoral, fue oficializada por Lino Tomás Mendoza, codirector electoral del CNE.

“Van con todas las medidas de seguridad, todo el sistema electrónico necesario, identificado con Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Todo el movimiento de la documentación está certificado por los técnicos del Consejo y por toda la tecnología”, explicó Mendoza.

Reiteró que “en 2021 ya contábamos con muchas medidas de seguridad y ahora se ha procurado mejorar aún más para garantizar todo el proceso. No hay ninguna duda de que el Consejo Nacional Electoral está preparado para asegurar elecciones transparentes”.

El funcionario recordó que estas disposiciones buscan garantizar la transparencia del proceso y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Actualmente, el CNE se encuentra en proceso de impresión de 18,448,410 papeletas electorales, distribuidas en 6.2 millones por cada nivel electivo (presidencial, corporaciones municipales y diputados al Congreso Nacional) y 354,900 papeletas de contingencia.

Este lunes, solo una empresa presentó oferta ante el CNE para prestar el servicio de transporte de maletas electorales durante los comicios generales del 30 de noviembre.

Redacción La Prensa
