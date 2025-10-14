CNE incorpora rastreo y verificación electrónica en las maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras

El dispositivo de seguridad también incluye un mecanismo de verificación electrónica en las papeletas, que garantizará la autenticidad de los documentos electorales.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE) implementará un sistema de rastreo para monitorear las maletas electorales desde su salida hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral.

Esta medida, solicitada por el personal técnico del Centro Logístico Electoral, fue oficializada por Lino Tomás Mendoza, codirector electoral del CNE.

“Van con todas las medidas de seguridad, todo el sistema electrónico necesario, identificado con Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Todo el movimiento de la documentación está certificado por los técnicos del Consejo y por toda la tecnología”, explicó Mendoza.

Reiteró que “en 2021 ya contábamos con muchas medidas de seguridad y ahora se ha procurado mejorar aún más para garantizar todo el proceso. No hay ninguna duda de que el Consejo Nacional Electoral está preparado para asegurar elecciones transparentes”.

El funcionario recordó que estas disposiciones buscan garantizar la transparencia del proceso y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.