Jorge Cálix denuncia ataques a la independencia judicial y a la institucionalidad electoral

Tegucigalpa

El diputado Jorge Cálix denunció este lunes en su cuenta de X que se están “materializando las amenazas” del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Cálix aseguró que se han iniciado investigaciones contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo cual calificó como un atentado contra la independencia judicial.

En su cuenta de X, Cálix expuso que el sobrino de Rixi Moncada (Johel Zelaya) estaría “haciéndole los mandados al familión”, en referencia a supuestas acciones impulsadas desde sectores afines al oficialismo.

“El @MP_Honduras, a menos de 50 días de las elecciones, pretende dar un golpe a la institucionalidad electoral”, advirtió el legislador, quien además cuestionó que mientras la funcionaria Isis Cuéllar es protegida, se ataca a los miembros del TJE.

Asimismo, Cálix se preguntó por qué el Ministerio Público no investiga a los consejeros del CNE por la inscripción del aspirante Rodolfo Padilla Suncery, quien —según indicó— tiene una condena firme por corrupción, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y carece de constancia de vecindad, ya que nació en Nueva Orleans y ha residido los últimos siete años en Miami.

“El objetivo es crear un precedente para robarle las elecciones a @SalvaPresidente, pero no lo vamos a permitir”, concluyó Cálix en su publicación.