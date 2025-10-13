Suspenden clases presenciales en seis departamentos por alerta roja emitida por Copeco

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación anunció la suspensión de las clases presenciales durante 24 horas a partir del martes 14 de octubre de 2025, en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá, que se encuentran bajo alerta roja.

La medida responde a la declaratoria emitida por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), ante las condiciones atmosféricas inestables provocadas por una vaguada en superficie.

En el comunicado, la Secretaría explicó que la suspensión aplica para todos los niveles y modalidades de los centros educativos gubernamentales. Los centros no gubernamentales deberán evaluar la viabilidad de mantener clases presenciales o, si es necesario, implementar la modalidad virtual.