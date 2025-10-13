Suspenden clases presenciales en seis departamentos por alerta roja emitida por Copeco

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación anunció la suspensión de las clases presenciales durante 24 horas a partir del martes 14 de octubre de 2025, en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá, que se encuentran bajo alerta roja.
La medida responde a la declaratoria emitida por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), ante las condiciones atmosféricas inestables provocadas por una vaguada en superficie.
En el comunicado, la Secretaría explicó que la suspensión aplica para todos los niveles y modalidades de los centros educativos gubernamentales. Los centros no gubernamentales deberán evaluar la viabilidad de mantener clases presenciales o, si es necesario, implementar la modalidad virtual.
Asimismo, en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Ocotepeque y El Paraíso, que se encuentran bajo alerta amarilla, se instruyó a los directores departamentales y municipales de Educación a decidir la suspensión temporal de clases únicamente en las zonas donde las lluvias impidan el desarrollo normal de actividades.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas en gran parte del país, lo que eleva el riesgo para la comunidad educativa.
El titular de Educación, Daniel Esponda, reiteró el compromiso de la institución con la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, e instó a seguir las recomendaciones de Copeco y Sinager a través de los canales oficiales.