Honduras en alerta por posible ingreso de fiebre amarilla

Tegucigalpa, Honduras

Además, se insta a intensificar las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica mediante la identificación de todo paciente sospechoso .

La Secretaría de Salud alertó a las Regiones Sanitarias y a los establecimientos de salud públicos y privados sobre la posibilidad de casos importados de fiebre amarilla, endémica en áreas tropicales de África, América Central y del Sur.

La Secretaría pide a los médicos aumentar la notificación de casos sospechosos de arbovirosis, y advierte a los trabajadores de puntos de entrada aéreos, marítimos y terrestres sobre el riesgo de introducción de la patología al país.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) califica la fiebre amarilla como “una enfermedad de alto impacto y alta amenaza, con riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global”.

La enfermedad es transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente de los géneros Aedes y Haemagogus, y se caracteriza por un inicio repentino de fiebre, dolor de cabeza, dolor en la espalda (dorsalgia), dolores musculares, postración, náuseas y vómitos.

Actualmente, Honduras está libre de fiebre amarilla en humanos, según el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. Sin embargo, ante la confirmación de un caso en Costa Rica, las autoridades sanitarias hondureñas elevaron las alertas preventivas.

La alerta epidemiológica tendrá una duración de tres meses, por lo que su vigencia se mantendrá hasta el 12 de enero de 2026.

En años pasados, Salud exigía el carné de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros. En Honduras, las vacunas se aplican en todos los centros de salud.