Se agrava la crisis: Dos médicos internistas renuncian al IHSS por falta de pago

Dos médicos internistas se sumaron a la lista de especialistas y subespecialistas que han renunciado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido a la falta de pago.
Con su salida, ya son 14 los profesionales de la salud que han abandonado el Seguro Social en los últimos 15 meses, aseguró Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS.
"Octubre trajo la novedad que dos médicos internistas de guardia abandonaron la institución porque no les habían pagado, entonces optaron por renunciar", dijo.
Rodas explicó que sus colegas se molestaron porque, en septiembre, casi una veintena de médicos recibió su salario, pero ellos no. "Casi a 18 colegas les pagaron y a ellos no; desconocemos la situación porque no se les pagó", manifestó.
Los galenos laboraban en el hospital de Especialidades del Seguro Social, ubicado en el barrio La Granja. Ambos tenían turno nocturno; uno de ellos trabajaba en la sala de cuidados intermedios.
Rodas indicó que más de una docena de doctores se han marchado del Seguro Social; sin embargo, las autoridades del instituto niegan que esa sea la cantidad de profesionales que han renunciado.
Para evitar la fuga de más especialistas, los médicos recomendaron que las autoridades contraten de manera permanente a los galenos, con el fin de garantizar el pago puntual de sus salarios.