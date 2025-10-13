Se agrava la crisis: Dos médicos internistas renuncian al IHSS por falta de pago

Dos médicos internistas se sumaron a la lista de especialistas y subespecialistas que han renunciado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido a la falta de pago.

Con su salida, ya son 14 los profesionales de la salud que han abandonado el Seguro Social en los últimos 15 meses, aseguró Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS.

"Octubre trajo la novedad que dos médicos internistas de guardia abandonaron la institución porque no les habían pagado, entonces optaron por renunciar", dijo.