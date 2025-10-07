Directora del programa de vacunación: SPS está por debajo del 80%

Xiomara Erazo, directora del PAI, mostró su preocupación por la baja cobertura de vacunación en zonas de alta concentración población y elevado desplazamiento de personas, como San Pedro Sula

Directora del programa de vacunación: SPS está por debajo del 80%

Las secuelas de no vacunarse son evidentes: la muerte de menores por enfermedades prevenibles, como la tos ferina.

 Foto: LA PRENSA / Emilio Flores
  • 07 de octubre de 2025 a las 23:01 /
  • Ariel Trigueros
San Pedro Sula, Honduras

La Región Metropolitana de San Pedro Sula (RMSPS) es una de las zonas en Honduras con bajos índices de vacunación, lo que genera preocupación por el elevado nivel de desplazamientos de personas por motivos de trabajo y turísticos, y la alta concentración poblacional.

Así lo reveló Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en entrevista con LA PRENSA Premium al abordar los desafíos que enfrentan para lograr una cobertura completa en la vacunación en un escenario que vive las secuelas del confinamiento por el covid-19 y la influencia de grupos antivacunas.

Las secuelas son evidentes: la muerte de menores por enfermedades prevenibles, como la tos ferina. "Sin duda, los niños que no están vacunados tienen un riesgo mayor de enfermar o morir por complicaciones de estas enfermedades", explicó.

Sin embargo, Erazo subrayó que en ciertas vacunas están logrando coberturas del 90%, aunque aclaró que en parte se debe a que han revisado las metas, pues estaban sobreestimadas y no respondían a la realidad en campo.

Periodista: ¿Cuál es el esquema nacional de vacunación vigente para los niños menores de cinco años en Honduras?
Directora: Para los niños menores de cinco años empezamos con la vacunación del recién nacido: vacuna BCG (tuberculosis) y vacuna de hepatitis B. Luego, para niños menores de un año, de dos meses en adelante, tenemos la vacuna contra la polio, la vacuna pentavalente, neumococo y rotavirus. Al niño de un año de edad se le aplica hepatitis A, la vacuna triple que es SRP, y la vacuna contra la varicela. Y los refuerzos para SRP, para DPT (difteria, tétanos y tos ferina) y contra la poliomielitis. Al niño de cuatro años se le aplica el segundo refuerzo de la DPT.

P: ¿Cuál es la meta de vacunación actual en el país y qué cobertura están alcanzando?
D: En este momento, al mes de agosto, estamos alcanzando una cobertura para la vacuna pentavalente 3, por ejemplo, que es la vacuna para menores de un año, de alrededor del 90% de lo esperado. ¿Por qué razón? Durante todo el 2024 y 2025 se ha estado analizando la situación poblacional, porque las regiones expresaban que la población asignada estaba muy por encima de lo que ellos en realidad tenían a pesar de todos los esfuerzos. Nos reunimos con el Instituto Nacional de Estadística, que es quien proporciona los datos oficiales, y el último censo lo tienen desde el 2013. No tienen programado a corto plazo un nuevo censo poblacional. Con esto, las proyecciones se van debilitando estadísticamente, pues se contempla que después de cinco años las proyecciones se debilitan.

Entonces se hizo un análisis junto con el Registro Nacional de las Personas y otras instancias para poder determinar la población más cercana a la realidad. Estamos ya trabajando con la población de acuerdo a los niños inscritos en el Registro de las Personas y con ello se hizo el cálculo de coberturas. Eso nos da un dato más cercano a la realidad.

Brote de tos ferina en Cortés alarma a autoridades sanitarias

P: ¿Cuál es la cobertura real que manejan actualmente?
D: Hasta el momento, Pentavalente 3, que es la que nos indica la cobertura de vacunación de niños menores de un año, está en el 90.7%. Estamos mucho mejor, pero tendríamos que estar llegando al 100% de cobertura, es decir, todos los niños del país menores de un año completamente inmunizados con las vacunas correspondientes a la edad. Para la vacuna de un año de edad estamos alcanzando el 91%. Todavía tenemos que cubrir la vacunación de los niños de este grupo poblacional contra sarampión, rubéola, paperas, hepatitis A y varicela.

Los equipos en campo están enfocados en ir y buscar, hacer búsquedas casa a casa. Los equipos en los establecimientos de salud trabajan con extensión de horarios y jornadas de fines de semana para poder atender a la población.

P: ¿Cómo afectó la pandemia de covid-19 al esquema de vacunación infantil?
D: En todos los países, al menos de América y otros países del resto del mundo, se reportaron descensos en sus coberturas de inmunización producto de la pandemia, por varias razones. Una, porque los establecimientos de salud estaban cerrados. Dos, porque la mala percepción que se tenía contra las vacunas covid-19 hacía que las personas no quisieran vacunarse o tuvieran temor contra el resto de las vacunas. También aumentó la influencia del grupo antivacunas. Se empezó a hablar de los efectos que las vacunas podrían producir, que en realidad no están científicamente comprobados. Eso provocó una lucha bastante importante que tuvo que tomar varios años para que pudiéramos volver a levantarnos.

P: ¿Cuáles son las zonas del país con más baja cobertura de vacunación?
D: Todavía la región de Atlántida, Cortés, Choluteca, Ocotepeque y la Metropolitana de San Pedro Sula tienen coberturas por debajo del 80%. Si usted imagina, estas regiones tienen focos turísticos, son pasos constantes de población por motivos de trabajo, turísticos o migrantes, son fronteras entre países. Allí es donde estamos acentuando los esfuerzos para poder alcanzar las coberturas necesarias y garantizar que la población que vive en las fronteras o en estos puntos de alta concentración poblacional esté completamente inmunizada. En caso de que venga una persona con una enfermedad prevenible por vacunación, no contamine a la población hondureña.

Cobertura de vacunación en principales regiones de Honduras no supera el 80%

P: ¿Se registra mortalidad infantil vinculada a esquemas de vacunación incompletos?
D: Sí. Se han registrado seis muertes en el país en lo que va del año por causa de tosferina en diferentes regiones. El denominador común son recién nacidos a quienes todavía no se inicia el esquema de vacunación, pero cuyas madres debieron haberse vacunado contra esta enfermedad con la vacuna Tdap (especial para mayores contra la difteria, tétanos y tos ferina) y no lo hicieron. También hay niños que tenían sus esquemas incompletos de vacunación. Ese es el esfuerzo grande: tratar de completar los esquemas, alcanzar a la población que todavía no decide vacunar a sus niños y poder completar este cerco contra enfermedades prevenibles.

P: ¿Qué enfermedades están asociadas históricamente a la mortalidad infantil?
D: Siempre se manejó que las diarreas y las neumonías fueron las principales causas de muertes en niños menores de cinco años, y eso no solo a nivel de Honduras. Las diarreas y el rotavirus son un causante importante en menores de dos años. Pero la incidencia ha disminuido gracias a la vacunación. Tenemos ahora vacunas contra el rotavirus y contra el neumococo, y eso ha disminuido la intensidad de los casos de mortalidad por esta causa. Sin duda, los niños que no están vacunados tienen un riesgo mayor de enfermar o morir por complicaciones de estas enfermedades. Y ese es el llamado que se hace a los padres de familia.

P: ¿Cuántas vacunas en promedio debe aplicarse un menor para estar protegido?
D: Si me pide un número, una persona se puede asustar porque son un montón. Lo que sucede es que de cada vacuna debe aplicarse varias dosis para alcanzar la inmunidad completa. Por ejemplo, al recién nacido se le aplica la vacuna contra la tuberculosis (BCG) y la vacuna contra la hepatitis B. Luego debe ponerse la vacuna pentavalente, que protege contra cinco enfermedades. De esta vacuna pentavalente, que inicia su aplicación a los dos meses, debe aplicarse tres dosis: a los dos, cuatro y seis meses. También debe ponerse la vacuna contra la poliomielitis, que también son tres dosis: dos inyectadas y las gotitas a los seis meses. Además, la vacuna contra el rotavirus y la vacuna contra la neumonía. Con eso se garantiza la inmunidad en este grupo de edad.

P: ¿Qué presupuesto tiene el PAI: es suficiente para garantizar la inmunización o han tenido recortes?
D: Gracias a Dios, el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) tiene asegurado el presupuesto que requiere para la compra de vacunas, jeringas e insumos de cadena de frío para el almacenaje, a través de la ley de vacunas. Esto hace que el presupuesto de la República priorice la compra de vacunas. Nosotros no hemos tenido recortes presupuestarios porque lo que se programa, ese presupuesto se aprueba.

Te gustó este artículo, compártelo
Ariel Trigueros
Ariel Trigueros
jerson.trigueros@laprensa.hn

Reportero multimedia e investigador en LA PRENSA. Más de 10 años en medios. Licenciado en Periodismo (UNAH), máster en Comunicación (UEA) y docente universitario.

Ver más