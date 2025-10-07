Directora del programa de vacunación: SPS está por debajo del 80%

San Pedro Sula, Honduras

La Región Metropolitana de San Pedro Sula (RMSPS) es una de las zonas en Honduras con bajos índices de vacunación, lo que genera preocupación por el elevado nivel de desplazamientos de personas por motivos de trabajo y turísticos, y la alta concentración poblacional. Así lo reveló Xiomara Erazo, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en entrevista con LA PRENSA Premium al abordar los desafíos que enfrentan para lograr una cobertura completa en la vacunación en un escenario que vive las secuelas del confinamiento por el covid-19 y la influencia de grupos antivacunas. Las secuelas son evidentes: la muerte de menores por enfermedades prevenibles, como la tos ferina. "Sin duda, los niños que no están vacunados tienen un riesgo mayor de enfermar o morir por complicaciones de estas enfermedades", explicó. Sin embargo, Erazo subrayó que en ciertas vacunas están logrando coberturas del 90%, aunque aclaró que en parte se debe a que han revisado las metas, pues estaban sobreestimadas y no respondían a la realidad en campo. Periodista: ¿Cuál es el esquema nacional de vacunación vigente para los niños menores de cinco años en Honduras?

Directora: Para los niños menores de cinco años empezamos con la vacunación del recién nacido: vacuna BCG (tuberculosis) y vacuna de hepatitis B. Luego, para niños menores de un año, de dos meses en adelante, tenemos la vacuna contra la polio, la vacuna pentavalente, neumococo y rotavirus. Al niño de un año de edad se le aplica hepatitis A, la vacuna triple que es SRP, y la vacuna contra la varicela. Y los refuerzos para SRP, para DPT (difteria, tétanos y tos ferina) y contra la poliomielitis. Al niño de cuatro años se le aplica el segundo refuerzo de la DPT. P: ¿Cuál es la meta de vacunación actual en el país y qué cobertura están alcanzando?

D: En este momento, al mes de agosto, estamos alcanzando una cobertura para la vacuna pentavalente 3, por ejemplo, que es la vacuna para menores de un año, de alrededor del 90% de lo esperado. ¿Por qué razón? Durante todo el 2024 y 2025 se ha estado analizando la situación poblacional, porque las regiones expresaban que la población asignada estaba muy por encima de lo que ellos en realidad tenían a pesar de todos los esfuerzos. Nos reunimos con el Instituto Nacional de Estadística, que es quien proporciona los datos oficiales, y el último censo lo tienen desde el 2013. No tienen programado a corto plazo un nuevo censo poblacional. Con esto, las proyecciones se van debilitando estadísticamente, pues se contempla que después de cinco años las proyecciones se debilitan. Entonces se hizo un análisis junto con el Registro Nacional de las Personas y otras instancias para poder determinar la población más cercana a la realidad. Estamos ya trabajando con la población de acuerdo a los niños inscritos en el Registro de las Personas y con ello se hizo el cálculo de coberturas. Eso nos da un dato más cercano a la realidad.

P: ¿Cuál es la cobertura real que manejan actualmente?

D: Hasta el momento, Pentavalente 3, que es la que nos indica la cobertura de vacunación de niños menores de un año, está en el 90.7%. Estamos mucho mejor, pero tendríamos que estar llegando al 100% de cobertura, es decir, todos los niños del país menores de un año completamente inmunizados con las vacunas correspondientes a la edad. Para la vacuna de un año de edad estamos alcanzando el 91%. Todavía tenemos que cubrir la vacunación de los niños de este grupo poblacional contra sarampión, rubéola, paperas, hepatitis A y varicela. Los equipos en campo están enfocados en ir y buscar, hacer búsquedas casa a casa. Los equipos en los establecimientos de salud trabajan con extensión de horarios y jornadas de fines de semana para poder atender a la población. P: ¿Cómo afectó la pandemia de covid-19 al esquema de vacunación infantil?

D: En todos los países, al menos de América y otros países del resto del mundo, se reportaron descensos en sus coberturas de inmunización producto de la pandemia, por varias razones. Una, porque los establecimientos de salud estaban cerrados. Dos, porque la mala percepción que se tenía contra las vacunas covid-19 hacía que las personas no quisieran vacunarse o tuvieran temor contra el resto de las vacunas. También aumentó la influencia del grupo antivacunas. Se empezó a hablar de los efectos que las vacunas podrían producir, que en realidad no están científicamente comprobados. Eso provocó una lucha bastante importante que tuvo que tomar varios años para que pudiéramos volver a levantarnos. P: ¿Cuáles son las zonas del país con más baja cobertura de vacunación?

D: Todavía la región de Atlántida, Cortés, Choluteca, Ocotepeque y la Metropolitana de San Pedro Sula tienen coberturas por debajo del 80%. Si usted imagina, estas regiones tienen focos turísticos, son pasos constantes de población por motivos de trabajo, turísticos o migrantes, son fronteras entre países. Allí es donde estamos acentuando los esfuerzos para poder alcanzar las coberturas necesarias y garantizar que la población que vive en las fronteras o en estos puntos de alta concentración poblacional esté completamente inmunizada. En caso de que venga una persona con una enfermedad prevenible por vacunación, no contamine a la población hondureña.