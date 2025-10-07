$!Mortalidad infantil se dispara 31% en San Pedro Sula

De acuerdo con declaraciones de Wilmer Euceda, gerente de Salud de la Municipalidad de San Pedro Sula, aunque la falta de aplicación completa del <b>esquema</b> de vacunación coloca a miles de niños en situación de riesgo frente a enfermedades prevenibles, no es la única ni necesariamente la principal causa de muerte.La desnutrición y la anemia nutricional son determinantes históricos en la mortalidad infantil. La carencia de una dieta balanceada debilita el sistema inmunológico, haciendo que un simple cuadro de diarrea o una infección respiratoria termine en complicaciones mortales.En comunidades rurales esta realidad es marcada, niños mayores de un año que deberían estar fortaleciendo sus defensas, mueren por causas asociadas a infecciones que se complican debido a la malnutrición.Otro de los grandes retos es el acceso a servicios de salud. En zonas apartadas o caseríos de montañas, algunas familias tardan hasta cuatro días en llegar a un centro de salud, lo que provoca retrasos en la aplicación de tratamientos básicos. Además, persiste un subregistro de muertes infantiles en las comunidades, lo que limita la capacidad del sistema para responder de manera oportuna y planificar estrategias de prevención.La neumonía y las enfermedades infecciosas intestinales, principalmente la diarrea, se mantienen como las dos principales causas de muerte en menores de cinco años. Ambas enfermedades son prevenibles y tratables, pero la vulnerabilidad de la niñez se agudiza cuando no cuentan con la protección de vacunas esenciales como la pentavalente o la del rotavirus.La neumonía es una inflamación del pulmón que, si no se atiende a tiempo, lleva a insuficiencia respiratoria y muerte. En niños pequeños, los síntomas pueden comenzar como un resfriado y progresar rápidamente a fiebre alta, dificultad para respirar, respiración rápida o hundimiento de la caja torácica al inhalar.La población afectada por esta problemática suele carecer de acceso oportuno a la atención médica. Además, habita en viviendas donde se utiliza leña para cocinar en espacios cerrados, lo que incrementa la exposición al humo.A esto se suma la convivencia con personas fumadoras (tabaquismo pasivo), la desnutrición y la baja cobertura de vacunación, factores que contribuyen a la aparición de estos casos. Cabe destacar que la neumonía es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, la reducción de la exposición a humos domésticos y el acceso oportuno a antibióticos y oxígeno en centros locales cuando es necesario.De manera similar, la diarrea en niños representa otra de las principales amenazas, ya que puede provocar deshidratación severa durante pocas horas.La solución más económica y efectiva es la rehidratación con sales de rehidratación oral y, en casos graves, suero intravenoso. La prevención radica en agua potable, saneamiento, higiene (lavado de manos) y vacunación contra agentes como rotavirus. A pesar de la simplicidad del tratamiento, la diarrea sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil por fallas en acceso a agua segura y atención oportuna.