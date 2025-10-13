Inicia en Honduras la 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café

San Pedro Sula, Honduras

La 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC) abrió oficialmente este lunes en Expocentro, San Pedro Sula, con la participación de delegaciones de 77 países productores y consumidores, además de instituciones financieras, organismos multilaterales y autoridades del gobierno hondureño. El evento, considerado histórico por ser la primera vez que Centroamérica es sede de una asamblea del organismo, fue inaugurado por la presidenta Xiomara Castro, acompañada de la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira, y la secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destacó la relevancia del evento."Hoy, por primera vez, se celebra en Honduras esta asamblea, marcando un hito histórico para nuestra diplomacia. El café no es solo un producto, es cultura, identidad, trabajo y dignidad, y representa el futuro de millones de familias. Honduras es líder en producción de café en Centroamérica, tercera en América Latina y octava en el mundo", expresó.

La mandataria resaltó además los avances económicos del país. "Hacemos un llamado al mundo desde San Pedro Sula y reiteramos nuestra gratitud por su presencia y compromiso con esta causa común. Contamos con estabilidad macroeconómica, crecimiento económico del 4%, reducción de la pobreza en más de 10 puntos, y mayores inversiones en infraestructura y desarrollo social", aseguró. Durante su intervención, Laura Suazo destacó el papel del café como símbolo de identidad nacional y motor de desarrollo rural. "El café es historias, es esfuerzo, y detrás de una taza de café hondureño hay innovación y resiliencia. Muchos de estos protagonistas son hombres, mujeres y jóvenes rurales que mantienen viva una tradición transmitida de generación en generación", expresó la funcionaria. Suazo subrayó que más de 120,000 familias hondureñas dependen directamente del cultivo, lo que representa el sustento de más de un millón de personas. Añadió que Honduras ha dado pasos firmes al crear por primera vez una Subsecretaría de Café, convirtiéndose en el segundo país del mundo, después de Papúa Nueva Guinea, en contar con una entidad gubernamental dedicada exclusivamente al rubro.

Entre los logros más recientes mencionó el Bono Café, el censo agropecuario que actualizará datos tras 32 años de espera y el programa de agrobosques, mediante el cual se han producido más de 150 millones de plántulas resistentes a enfermedades vinculadas al cambio climático. “Hemos asumido esta tarea con altísima responsabilidad como una oportunidad histórica para levantar la voz en nombre de quienes trabajan la tierra con dedicación y dignidad”, afirmó Suazo. Por su parte, Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la OIC, resaltó el liderazgo de la presidenta hondureña y la importancia del rol de la mujer en la transformación del sector cafetalero. “Bajo el liderazgo de una mujer, la primera en dirigir esta nación, Honduras demuestra un compromiso inquebrantable con su gente y su café. Como mujer y como la primera directora ejecutiva de la OIC, es un honor personal y profesional compartir este momento con la presidenta Xiomara Castro”, dijo Nogueira. La representante internacional felicitó a Castro por su liderazgo visionario y por los reconocimientos recibidos, entre ellos el Premio Pioneras del Liderazgo Político Femenino, otorgado recientemente en Montenegro. “Ese reconocimiento es un símbolo del papel histórico de la presidenta Castro en favor de los derechos y el liderazgo de las mujeres hondureñas y del mundo”, agregó.