“Honduras es el corazón del café latinoamericano”: directora de la Organización Internacional del Café

La capital industrial de Honduras se convierte esta semana en el epicentro mundial del café, al recibir la 140ª asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC), un encuentro histórico que reúne a delegados de 77 países que producen y consumen el grano.
La directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira, destacó la relevancia de que por primera vez Centroamérica sea la anfitriona de esta cumbre global.
“Honduras es el tercer mayor productor de café en Latinoamérica, y más allá de su volumen, el café representa una parte vital de la vida y la cultura de su pueblo”, expresó Nogueira.
Nogueira recordó que antes de la pandemia los eventos del Consejo se celebraban exclusivamente en Londres, sede de la organización, y durante la crisis sanitaria se realizaron de manera virtual.
“Decidimos mantener una reunión anual en formato virtual y otra presencial en países que deseen recibirnos. Así, después de visitar Bogotá, Bangalore y Londres, este año llegamos a Honduras, tras la invitación de la presidenta Xiomara Castro”, detalló.
La elección de Honduras fue aprobada por unanimidad entre los países miembros, resaltando la importancia del país en la producción de café de la región y su compromiso con la sostenibilidad. “Queríamos venir a un país donde el café es más que un producto: es identidad, es esperanza y es trabajo para miles de familias”, añadió la representante de la OIC.
Por su parte, la secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, subrayó "el café es el sustento de más de 120,000 familias hondureñas y genera empleo directo e indirecto a más de un millón de personas" por lo que este evento reconoce ese esfuerzo y pone a Honduras en el mapa mundial.
Suazo añadió que, además de la asamblea, durante la semana se desarrollarán foros técnicos, espacios de cooperación e innovación que abordarán los desafíos del cambio climático, el comercio justo y la productividad sostenible.
“Aquí se reúnen los principales actores del café global para tomar decisiones que marcarán el futuro del sector. Es un honor que San Pedro Sula sea el epicentro de estas conversaciones”, dijo la ministra.
El evento simboliza no solo un logro diplomático para Honduras, sino también una plataforma de oportunidades para fortalecer alianzas internacionales y promover la imagen del café hondureño como uno de los más apreciados del mundo.
