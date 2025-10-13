“Honduras es el corazón del café latinoamericano”: directora de la Organización Internacional del Café

San Pedro Sula, Honduras

La capital industrial de Honduras se convierte esta semana en el epicentro mundial del café, al recibir la 140ª asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC), un encuentro histórico que reúne a delegados de 77 países que producen y consumen el grano.

La directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira, destacó la relevancia de que por primera vez Centroamérica sea la anfitriona de esta cumbre global.

“Honduras es el tercer mayor productor de café en Latinoamérica, y más allá de su volumen, el café representa una parte vital de la vida y la cultura de su pueblo”, expresó Nogueira.

Nogueira recordó que antes de la pandemia los eventos del Consejo se celebraban exclusivamente en Londres, sede de la organización, y durante la crisis sanitaria se realizaron de manera virtual.

“Decidimos mantener una reunión anual en formato virtual y otra presencial en países que deseen recibirnos. Así, después de visitar Bogotá, Bangalore y Londres, este año llegamos a Honduras, tras la invitación de la presidenta Xiomara Castro”, detalló.