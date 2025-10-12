San Pedro Sula se convierte hoy en la capital del café con la 140 asamblea de la OIC

Por primera vez en la historia, Centroamerica es sede de la asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC), y la ciudad de San Pedro Sula acoge este importante encuentro global que reúne a representantes de 77 países productores y consumidores del aromático grano.
El evento, que marca la 140ª edición del Consejo, es organizado por la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en Londres, y congrega a autoridades gubernamentales, exportadores, productores, empresas de la cadena cafetalera, organismos multilaterales y líderes del sector.
Iván Romero, embajador de Honduras en el Reino Unido y representante permanente de Honduras ante la OIC, destacó la relevancia del encuentro para el país.
“Por primera vez en la historia, el Consejo de la OIC se realiza en Honduras. Contamos con la participación de países como India, Camerún, Zambia, Costa de Marfil, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Togo, Tanzania, Serbia y Japón, entre muchos otros”, expresó el diplomático.
El año pasado, el consejo se celebró en la India, y que este año se realice en Honduras representa un reconocimiento al posicionamiento del país en el mercado internacional del café, añadió.
Durante la jornada se desarrollará también un Foro de Líderes del Café, donde se abordarán temas sobre innovación, sostenibilidad, comercio y financiamiento para fortalecer la cadena de valor del sector cafetalero.
Según Romero, el evento, que se desarrolla del 13 hasta el 17 de octubre, coloca a Honduras en el mapa mundial del café de calidad, impulsando oportunidades de inversión, generación de alianzas comerciales y proyección internacional.
El subsecretario de Caficultura, Carlos Murillo, informó que Honduras aporta el 3% de la producción mundial de café, consolidándose como uno de los principales exportadores de la región.
“Entre 2028 y 2029 esperamos superar los 10 millones de quintales producidos. Estamos trabajando de la mano con los productores en la renovación de más de 600,000 manzanas de cafetales para mantener la calidad que nos distingue”, explicó el funcionario.
La Organización Internacional del Café, fundada en 1963, agrupa actualmente el 93% de los países productores y el 63% de los consumidores mundiales, siendo la única entidad intergubernamental dedicada exclusivamente al desarrollo sostenible del sector.
El evento también impulsa la economía local, pues San Pedro Sula se ha consolidado como un centro de convenciones internacionales, generando una importante demanda de hoteles, transporte y servicios turísticos.
“Lo que antes era conocida como la capital del crimen, hoy se transforma en la capital del café”, destacó Romero al resaltar la proyección positiva de la ciudad.
Con este encuentro, Honduras fortalece su imagen internacional como un país productor de café de alta calidad y un actor clave en las decisiones globales del sector.
Honduras es el tercer país productor de Latinoamérica y el octavo a nivel mundial. Los ingresos por exportación de café en la cosecha 2024-2025 fueron de 2,142,9 millones de dólares, según el Instituto Hondureño del café, Ihcafé.