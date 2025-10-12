San Pedro Sula se convierte hoy en la capital del café con la 140 asamblea de la OIC

San Pedro Sula, Honduras.

Por primera vez en la historia, Centroamerica es sede de la asamblea del Consejo Internacional del Café (CIC) , y la ciudad de San Pedro Sula acoge este importante encuentro global que reúne a representantes de 77 países productores y consumidores del aromático grano.

El evento, que marca la 140ª edición del Consejo, es organizado por la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en Londres, y congrega a autoridades gubernamentales, exportadores, productores, empresas de la cadena cafetalera, organismos multilaterales y líderes del sector.

Iván Romero, embajador de Honduras en el Reino Unido y representante permanente de Honduras ante la OIC, destacó la relevancia del encuentro para el país.

“Por primera vez en la historia, el Consejo de la OIC se realiza en Honduras. Contamos con la participación de países como India, Camerún, Zambia, Costa de Marfil, Madagascar, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Togo, Tanzania, Serbia y Japón, entre muchos otros”, expresó el diplomático.

El año pasado, el consejo se celebró en la India, y que este año se realice en Honduras representa un reconocimiento al posicionamiento del país en el mercado internacional del café, añadió.

Durante la jornada se desarrollará también un Foro de Líderes del Café, donde se abordarán temas sobre innovación, sostenibilidad, comercio y financiamiento para fortalecer la cadena de valor del sector cafetalero.