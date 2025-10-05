Honduras será sede del 140° periodo de sesiones del Consejo Internacional del Café en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Este 13 al 17 de octubre. San Pedro Sula será sede del 140° periodo de sesiones del Consejo Internacional del Café, un evento que reunirá a más de 200 delegados de todo el mundo.

El embajador de Honduras en Inglaterra y representante permanente ante la Organización Internacional del Café (OIC), Iván Romero, confirmó que el país tendrá esta importante reunión de negocios que beneficiará al país.

“Honduras, nuestro país, será la sede por primera vez en la historia del Consejo de la OIC, a celebrarse en San Pedro Sula”, expresó Romero en un mensaje difundido en redes sociales, destacando que la candidatura fue presentada por instrucción de la presidenta Xiomara Castro y aceptada por unanimidad por los miembros del consejo.

La OIC, con sede en Londres, agrupa actualmente el 93% de los países productores y el 63% de los consumidores de café a nivel mundial, siendo la única organización intergubernamental dedicada exclusivamente al sector cafetalero.

El diplomático destacó que el encuentro abrirá “una gran oportunidad para el diálogo entre gobiernos, el sector privado, los socios para el desarrollo y la sociedad civil”, en busca de soluciones conjuntas ante los desafíos que enfrenta la caficultura mundial.

Romero adelantó que durante la jornada se prevé la visita de más de 200 personalidades internacionales, quienes recorrerán plantaciones de café y puntos turísticos del país. “Nos corresponde a los hondureños sentirnos orgullosos y ofrecer lo mejor de nuestra patria”, afirmó.

La designación de Honduras como anfitrión fue respaldada en 2024 por el entonces canciller Eduardo Enrique Reina, quien resaltó que esta decisión reafirma el liderazgo del país en la industria y abre nuevas oportunidades para los productores nacionales.

El café es uno de los principales pilares de la economía hondureña. En la cosecha 2024-2025, las exportaciones se estiman en más de 6.1 millones de sacos, generando 2,050 millones de dólares en divisas.