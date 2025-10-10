Celebran el Día Mundial del Huevo con más de 3,000 unidades en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Huevo , más de 3,000 sampedranos se congregaron en el Parque Central de la ciudad para disfrutar de degustaciones y actividades educativas sobre los beneficios nutricionales de este alimento esencial.

La jornada fue organizada por productores avícolas hondureños con el objetivo de promover el consumo responsable del huevo y destacar su importancia en la seguridad alimentaria del país.

Jessica Saybe, productora con más de 35 años de experiencia en el sector, explicó que el huevo es uno de los alimentos más completos por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales.

“El consumo per cápita en Honduras sigue siendo bajo comparado con otros países. Mientras en algunos lugares cada persona consume hasta 350 huevos al año, en nuestro país apenas llegamos a 170”, detalló Saybe.

La productora también señaló los retos que enfrenta el rubro avícola, especialmente el incremento de los costos de producción y la variación cíclica de los precios, factores que dificultan la estabilidad económica de los pequeños y medianos productores.

Actualmente, más del 80% de la producción nacional de huevos proviene de granjas ubicadas en la zona norte del país, especialmente en municipios como Santa Cruz de Yojoa, Villanueva y sectores del occidente, como Copán.

Según datos del gremio, unas 200 grandes granjas generan alrededor de 14,000 cajas diarias, equivalentes a 1,839 millones de huevos al año, frente a una demanda estimada en 1,400 millones.

La industria avícola hondureña ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas. En el año 2000 se producían cerca de 600 millones de huevos; antes de la pandemia de COVID-19 la cifra ya superaba los 1,300 millones, y actualmente se acerca a los 2,000 millones anuales. Aun así, el país sigue rezagado frente a Guatemala, que produce más de 4,500 millones de unidades al año.

En los mercados populares de San Pedro Sula, el cartón de 30 huevos se cotiza en promedio a L100, es decir, L3.33 por unidad. Sin embargo, en supermercados y pulperías el precio puede superar los L115 o más, dependiendo del tamaño y marca.

Carolina Muñoz, propietaria de Granja Avícola Muñoz, expresó su preocupación por la falta de apoyo al sector. “Tenemos muchos retos, los efectos del cambio climático, el alto costo de los insumos y el limitado acceso al crédito. Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales para que recuerden que somos los que garantizamos la seguridad alimentaria del país”, manifestó.

Por su parte, la ciudadana Cinthia Toledo, quien participó en la celebración, destacó la importancia del huevo en la dieta diaria, aunque reconoció que los incrementos de precio afectan el consumo familiar.