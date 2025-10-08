  1. Inicio
Miles de familias en la colonia Buena Inversión claman por agua desde hace más de un mes

Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Copeco para que intervengan de manera inmediata.

Los vecinos aseguran que desde el mes de agosto no reciben el servicio y han tenido que ingeniárselas para conseguir el vital líquido.

 Foto: La Prensa.
San Pedro Sula, Honduras.

Más de dos mil familias de la colonia Buena Inversión viven una crítica situación por la falta de agua potable desde hace más de un mes. Los vecinos aseguran que desde el mes de agosto no reciben el servicio y han tenido que ingeniárselas para conseguir el vital líquido.

A diferencia de otras zonas de la ciudad, en esta colonia el servicio no depende de Aguas de San Pedro, sino de un pozo colectivo que abastece a toda la comunidad mediante bombas eléctricas. Sin embargo, las bombas se dañaron y ya no tienen reparación, por lo que será necesario adquirir nuevas para restablecer el suministro.

La colonia, que tiene más de 20 años de existencia, siempre ha dependido de este sistema de agua administrado por los propios vecinos.

“Tuve que comprar una pipa de agua en 500 lempiras solo para poder lavar los platos y bañarme”, relató doña Rebeca Aguilar, una de las afectadas.

Otros pobladores indicaron que han tenido que recolectar agua lluvia o comprar agua purificada para cubrir sus necesidades básicas. Ante la desesperación, algunos han comenzado a cavar pozos improvisados, mientras otros solicitan el envío de cisternas para aliviar la situación.

“Ya no aguantamos más, necesitamos una solución”, expresaron los residentes, quienes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Copeco para que intervengan de manera inmediata y les garanticen el acceso temporal al agua mientras se repara el sistema de bombeo.

Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

