Miles de familias en la colonia Buena Inversión claman por agua desde hace más de un mes

San Pedro Sula, Honduras.

Más de dos mil familias de la colonia Buena Inversión viven una crítica situación por la falta de agua potable desde hace más de un mes. Los vecinos aseguran que desde el mes de agosto no reciben el servicio y han tenido que ingeniárselas para conseguir el vital líquido.

A diferencia de otras zonas de la ciudad, en esta colonia el servicio no depende de Aguas de San Pedro, sino de un pozo colectivo que abastece a toda la comunidad mediante bombas eléctricas. Sin embargo, las bombas se dañaron y ya no tienen reparación, por lo que será necesario adquirir nuevas para restablecer el suministro.

La colonia, que tiene más de 20 años de existencia, siempre ha dependido de este sistema de agua administrado por los propios vecinos.

“Tuve que comprar una pipa de agua en 500 lempiras solo para poder lavar los platos y bañarme”, relató doña Rebeca Aguilar, una de las afectadas.

Otros pobladores indicaron que han tenido que recolectar agua lluvia o comprar agua purificada para cubrir sus necesidades básicas. Ante la desesperación, algunos han comenzado a cavar pozos improvisados, mientras otros solicitan el envío de cisternas para aliviar la situación.