Pronóstico del clima en Honduras este miércoles 8 de octubre

Una vaguada en superficie mantiene condiciones inestables con lluvias moderadas a fuertes en el occidente, centro, sur y norte de Honduras.

Una mujer camina con una sombrilla protegiéndose de la lluvia en una calle de Tegucigalpa, Honduras.

Fotografía de archivo / LA PRENSA
SAN PEDRO SULA.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que una vaguada en nivel de superficie mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, provocando lluvias y chubascos de diversa intensidad durante este miércoles 8 de octubre en Honduras.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones serán débiles a moderadas, aunque en algunos sectores podrían registrarse lluvias fuertes y con actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones occidental, central, sur y parte del norte del país.

¿Honduras está bajo alerta por la tormenta Jerry? Esto aclaró Copeco

En tanto, para el oriente, Atlántida, Islas de la Bahía y zona oriental de Olancho, Copeco prevé lluvias débiles y dispersas, con cielos parcialmente nublados durante gran parte del día.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, o acumulación de agua en carreteras.

Las precipitaciones se asocian al paso de una vaguada que continúa afectando la región centroamericana, manteniendo condiciones húmedas y nubosas en la mayor parte del país.

Lluvias más intensas y posible impacto de dos ciclones tropicales en Honduras, alerta Cenaos

Copeco recordó que estos sistemas son comunes en esta época del año, por lo que recomienda planificar los desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, principalmente, en horas de la noche.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

