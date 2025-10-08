Pronóstico del clima en Honduras este miércoles 8 de octubre

SAN PEDRO SULA.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que una vaguada en nivel de superficie mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, provocando lluvias y chubascos de diversa intensidad durante este miércoles 8 de octubre en Honduras. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones serán débiles a moderadas, aunque en algunos sectores podrían registrarse lluvias fuertes y con actividad eléctrica aislada, principalmente en las regiones occidental, central, sur y parte del norte del país.

En tanto, para el oriente, Atlántida, Islas de la Bahía y zona oriental de Olancho, Copeco prevé lluvias débiles y dispersas, con cielos parcialmente nublados durante gran parte del día. Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos, crecidas repentinas de ríos y quebradas, o acumulación de agua en carreteras. Las precipitaciones se asocian al paso de una vaguada que continúa afectando la región centroamericana, manteniendo condiciones húmedas y nubosas en la mayor parte del país.