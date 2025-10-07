¿Honduras está bajo alerta por la tormenta Jerry? Esto aclaró Copeco

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó este martes 7 de octubre sobre la formación de la tormenta tropical Jerry en el océano Atlántico, a más de 3,500 kilómetros al este de Honduras. “Esta mañana del martes 7 de octubre se formó la Tormenta Tropical Jerry, en el océano Atlántico a una distancia de más de 3,500 km al este de Honduras. Se pronostica una trayectoria al norte de las Antillas Menores, por lo que no representa ninguna amenaza para el país”, informó Copeco en su cuenta oficial de X.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos confirmó que Jerry es la décima tormenta con nombre de la temporada ciclónica del Atlántico 2025.

Posible fortalecimiento en los próximos días

Según el último boletín del NHC, el centro de Jerry se localizaba a unos 2,120 kilómetros al este-sureste de las Islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a unos 39 kilómetros por hora. Los meteorólogos prevén un fortalecimiento gradual, por lo que Jerry podría convertirse en huracán en uno o dos días. Además, se espera que el sistema reduzca su velocidad y gire hacia el oeste-noroeste, situándose cerca o al norte de las Islas de Sotavento entre el jueves y el viernes.

