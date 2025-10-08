Lluvias afectan a más de 450 familias en Cortés y 2,000 a nivel nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Unos 40 minutos de intensas lluvias fueron suficientes para causar serios daños en varias zonas del norte de Honduras. Las tormentas registradas el pasado lunes han generado inundaciones, desbordamientos de ríos y severas afectaciones en los departamentos bajo alerta, especialmente en municipios como Villanueva y San Pedro Sula.

Según reportes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la alerta amarilla se mantiene activa en al menos diez departamentos del país, mientras se vigilan constantemente los niveles de los ríos Ulúa y Chamelecón, cuyas crecidas representan una amenaza latente para las comunidades aledañas. De acuerdo con el informe de Copeco, a nivel nacional se registran cinco personas muertas por ahogamiento y dos más desaparecidas tras caer a corrientes de agua en la zona occidental del país. Alberto López, pronosticador de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), confirmó que se registraron lluvias en todo el departamento de Cortés. Estas precipitaciones ocasionaron desbordamientos en al menos cuatro puntos de la carretera CA-5, principal vía del país, afectando gravemente el tránsito vehicular y formando grietas en la zona de construcción del intercambiador vial en Villanueva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “En Santa Cruz reportamos el levantamiento de techos en cinco viviendas, mientras que en Potrerillos se registraron inundaciones en zonas bajas. En Villanueva, el río Chasnigua se desbordó violentamente, afectando varios sectores y empresas industriales como la maquila Zip Buena Vista, en Pueblo Nuevo”, detalló López. Las condiciones climáticas, según el experto, se mantendrán durante el resto de la semana debido a la presencia de una vaguada, con lluvias fuertes especialmente en horas de la tarde y noche.

Villanueva, uno de los municipios más afectados

En Villanueva, autoridades municipales han contabilizado al menos 100 familias afectadas, tras el desbordamiento de varias quebradas, incluyendo Guanacaste, Las Minas, El Pino y El Paraíso, esta última señalada como la más destructiva para la infraestructura industrial del municipio. El alcalde Walter Perdomo informó que los daños incluyen la destrucción de 150 kilómetros de calles de terracería, más de 15 derrumbes y pérdida total de varios vehículos arrastrados por las corrientes. “Las lluvias nos tomaron por sorpresa, las quebradas se salieron de su cauce en cuestión de minutos. Es una situación crítica para muchas familias que lo han perdido todo. Ya estamos coordinando con Copeco y Codem para atender las emergencias”, expresó Perdomo. En el sector El Marañón se reportaron varios derrumbes que de momento incomunicaron temporalmente a comunidades rurales, mientras que equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y la evaluación de daños estructurales. En el populoso sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, las colonias Morales 1, 2 y 3 fueron gravemente afectadas. Las lluvias inundaron calles y viviendas, obligando a la intervención de la Cruz Roja y la Municipalidad con bombas de achique para drenar el agua acumulada.

El alcalde sampedrano, Roberto Contreras, se hizo presente en la zona con maquinaria pesada para agilizar los trabajos de limpieza y desagüe. “La situación fue desesperante, el agua nos llegó hasta las rodillas dentro de la casa, perdimos nuestros colchones, electrodomésticos y la comida que habíamos comprado el fin de semana”, relató María Ávila, vecina de la colonia Morales 2. Frank Antúnez, director regional de Copeco, indicó que ya se ha entregado ayuda humanitaria a más de 350 familias afectadas solo en Chamelecón, mientras se mantiene activo el monitoreo en zonas vulnerables. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Villanueva, Germán Jiménez, aseguró que varias empresas ubicadas cerca de la CA-5 también sufrieron pérdidas materiales. “Aunque no se reportan víctimas humanas, los daños son significativos. Esta situación pone en evidencia la alta vulnerabilidad del municipio ante fenómenos naturales”, advirtió.



Alerta por continuidad de lluvias

El jefe de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, explicó que los actuales niveles de alerta responden a tres factores clave, la saturación de los suelos, el aumento del caudal en los ríos y las previsiones de más lluvias en los próximos días. “Son más de 15 días con lluvias casi constantes, octubre es uno de los meses más lluviosos del año y los suelos ya no pueden absorber más agua. Cualquier tormenta adicional podría desencadenar nuevas emergencias”, alertó Reyes. Los departamentos más afectados hasta ahora son Choluteca, Valle, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Copán, Comayagua y Cortés. Se suman los municipios aledaños al río Ulúa en Cortés, Yoro y Atlántida.