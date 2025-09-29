Aceleran obras del intercambiador vial en la carretera CA-5 en Villanueva

San Pedro Sula, Cortés

Aunque el intercambiador vial de Villanueva, Cortés, requiere todo octubre y parte de noviembre para estar completamente terminado, el Gobierno central busca habilitarlo durante el feriado Morazánico, pese a que aún no estará concluido. Desde el inicio de su construcción, en octubre de 2024, el intercambiador vial de dos niveles sobre la carretera CA-5 no ha registrado mayores atrasos. No obstante, la obra tiene su nivel de complejidad, aseguran expertos.

Hace un mes, la presidenta Xiomara Castro, junto a una comitiva, supervisó los avances del intercambiador, que promete reducir en un 40% el tráfico vehicular que se forma a diario en la CA-5, a la altura de Villanueva y San Manuel. “Estos retos, solamente con la voluntad y con el acompañamiento del pueblo, los podemos lograr", afirmó la mandataria. En esa ocasión se estimó que la obra estaría lista en la segunda quincena de septiembre, pero, aunque las cuadrillas trabajan de día y de noche, todavía queda trabajo pendiente. El intercambiador será de dos niveles: el puente contará con cuatro carriles, dos de ida y dos de retorno, y una rotonda en la parte inferior que conectará con el municipio de San Manuel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La estructura tendrá un ancho de 16.5 metros y más de 400 metros lineales de largo. En la parte inferior, donde estará la rotonda, habrá paso peatonal. Por esta importante vía circulan de 4,000 a 5,000 contenedores a diario, además de unos 7,000 vehículos particulares, es decir, más de tres millones de vehículos al año. Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, informó a LA PRENSA que están trabajando en la capa asfáltica de los carriles. Estima que la parte superior, en los carriles de norte a sur y de sur a norte, podría estar lista en la primera quincena de octubre. Luego faltaría un mes más de trabajo para completar la rotonda en la parte inferior y otras obras complementarias. “Se está trabajando en la parte asfáltica del puente aéreo, para terminar la parte de arriba, de manera que las personas puedan utilizarla mientras se avanza en la parte baja”, explicó el edil. Perdomo agregó que los tiempos de ejecución se están cumpliendo. “Nosotros le pedimos a la empresa que lo haga en tiempo y forma, respetando las especificaciones técnicas y de calidad”. La obra presenta un avance del 80%. Faltan la carpeta asfáltica de los carriles, la construcción de la rotonda y la habilitación de vías.

La inversión de 237.7 millones de lempiras proviene de los peajes y es ejecutada por la Concesionaria Vial Honduras (Covi) y el Gobierno, representado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La construcción está a cargo de la empresa Hidalgo e Hidalgo S.A. y genera más de 450 empleos directos. El alcalde detalló que, al finalizar el intercambiador, la municipalidad pavimentará unas ocho calles que sirven de vías alternas, con una inversión superior a los 60 millones de lempiras. “Ya tenemos adelantada la licitación; esto con fondos propios”, indicó.

El jueves 25 de septiembre, Octavio Pineda, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), supervisó los avances del proyecto y, a través de sus redes sociales, prometió que los conductores que se desplacen durante el feriado Morazánico —del miércoles 1 al viernes 3 de octubre— podrán utilizar el puente.