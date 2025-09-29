Aceleran obras del intercambiador vial en la carretera CA-5 en Villanueva

La estructura tendrá un ancho de 16.5 metros y más de 400 metros lineales de largo. En la parte inferior, donde estará la rotonda, habrá paso peatonal. Por esta importante vía circulan de 4,000 a 5,000 contenedores a diario, además de unos 7,000 vehículos particulares, es decir, más de tres millones de vehículos al año.Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, informó a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/" target="_blank">LA PRENSA </a>que están trabajando en la capa asfáltica de los carriles. Estima que la parte superior, en los carriles de norte a sur y de sur a norte, podría estar lista en la primera quincena de octubre. Luego faltaría un mes más de trabajo para completar la rotonda en la parte inferior y otras obras complementarias.“Se está trabajando en la parte asfáltica del puente aéreo, para terminar la parte de arriba, de manera que las personas puedan utilizarla mientras se avanza en la parte baja”, explicó el edil.Perdomo agregó que los tiempos de ejecución se están cumpliendo. “Nosotros le pedimos a la empresa que lo haga en tiempo y forma, respetando las especificaciones técnicas y de calidad”.La obra presenta un avance del 80%. Faltan la carpeta asfáltica de los carriles, la construcción de la rotonda y la habilitación de vías.