Colón se paraliza: transportistas anuncian paro por daños en la CA-13

San Pedro Sula, Honduras

Transportistas de carga pesada del departamento de Colón advierten con un paro de labores y bloqueo de carreteras debido al mal estado de la CA-13, en el tramo de Trujillo a La Ceiba, y de otras vías estratégicas del país. La actividad económica en la zona atlántica de Honduras se ve afectada por el deterioro vial, lo que dificulta el transporte de productos clave como café, sandía, granos básicos, naranjas, aceite de palma, ganado en pie y lácteos, entre otros.

A través de un comunicado público dirigido a la presidenta Xiomara Castro, los transportistas señalaron que suspenderán el servicio de carga para exigir a las autoridades la reparación de los tramos dañados, comenzando por la carretera CA-13. Aunque este eje carretero está pavimentado, gran parte del concreto se ha perdido. A lo largo del recorrido se han formado baches de gran tamaño que retrasan los viajes, incrementan el gasto de combustible y elevan el riesgo para los conductores, quienes destinan fuertes sumas en reparaciones de sus unidades. Los transportistas calculan que un 90% de la vía está dañada y requiere reparación urgente.

También se encuentran en mal estado la carretera RN-113, conocida como Margen Izquierda, desde Planes de Sonaguera hasta Honduras Aguán-Trujillo; la carretera que conecta Bonito Oriental con Iriona; y el tramo del desvío del puente La Burra hasta Santa Rosa de Aguán, todas de terracería. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Es importante reconocer el impacto en la economía de nuestro rubro. Cada día más transportistas están yendo a la quiebra por el mal estado de las carreteras”, expresaron en el escrito.

Reclamos del sector transporte de Colón

Emilio Gonzales, presidente de los transportistas de carga, informó a LA PRENSA que cuentan con unas 1,207 unidades que trasladan productos como granos básicos y palma africana. Explicó que ofrecen servicios a seis plantas extractoras de aceite de palma, a las que movilizan entre 1,000 y 1,500 toneladas por planta. Con la protesta prevista para el lunes 29 de septiembre, esta actividad se verá directamente afectada. Gonzales cuestionó que en los últimos cuatro años no se haya dado mantenimiento a la CA-13, y que en los dos más recientes su deterioro sea evidente.“Estas carreteras están intransitables, a partir del lunes nadie entra, nadie sale”, sentenció.

Nahun Meza, transportista, dijo a LA PRENSA que la situación es crítica. “Ya días estamos esperando porque nos han mentido que van a arreglar la carretera, principalmente los diputados. Está intransitable, tiene demasiados baches, si no cae en uno, cae en otro”, lamentó.

Impacto empresarial y social

Egla Sosa, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa, advirtió que el mal estado de la vía que conecta el puente La Burra con Santa Rosa de Aguán afecta la producción de palma, sandía, arroz y ganado. Recordó que la carretera Bonito Oriental–Iriona, construida en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), sigue siendo de terracería. “A veces transcurren años completos sin mantenimiento. Ni siquiera hay buses de ruta para esa zona, la gente se transporta en carros de paila”, dijo a este rotativo. Agregó que en el sector de la Margen Izquierda muchos prefieren viajar en transporte público porque los gastos en repuestos son mayores al riesgo de usar vehículo propio. Además, resaltó que Sonaguera, conocido como la “Capital de la Citricultura”, carece de vías óptimas para el traslado de su producción. Sosa comentó que la Secretaría de Finanzas aún no ha desembolsado el anticipo a la empresa encargada del bacheo de la CA-13, trámite que se prevé hasta después del Feriado Morazánico. “El turismo también se verá afectado, y esto debió solucionarse antes del feriadón”, apuntó.

Según Sosa, más de 30 personas han perdido la vida en accidentes en esta zona debido al mal estado de las carreteras. “Familias enteras han muerto por esquivar baches”, lamentó.