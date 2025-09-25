Comunidades maya chortí mantienen toma de carretera en Copán Ruinas

Copán Ruinas, Copán.

La carretera CA-11, a la altura de Copán Ruinas, permanece bloqueada desde este jueves por representantes del pueblo maya chortí, quienes denuncian el incumplimiento de proyectos de infraestructura que el gobierno se había comprometido a ejecutar.

La protesta ha generado serios trastornos en el tránsito vehicular, afectando tanto a la actividad comercial como turística de la zona occidental del país, de acuerdo con reportes locales.