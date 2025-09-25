Comunidades maya chortí mantienen toma de carretera en Copán Ruinas

La carretera CA-11, a la altura de Copán Ruinas, permanece bloqueada desde este jueves por representantes del pueblo maya chortí, quienes denuncian el incumplimiento de proyectos de infraestructura que el gobierno se había comprometido a ejecutar.
La protesta ha generado serios trastornos en el tránsito vehicular, afectando tanto a la actividad comercial como turística de la zona occidental del país, de acuerdo con reportes locales.
Alcalde responsabiliza a la SIT
El alcalde de Copán Ruinas, Mauricio Arias, respaldó públicamente la manifestación y pidió a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) atender de inmediato las demandas. “La población indígena merece respuestas inmediatas, no más promesas postergadas”, expresó, recordando que son 11 comunidades con más de 5.000 habitantes las que esperan la ejecución de obras de desarrollo.
Los líderes del movimiento advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta recibir un plan de trabajo claro, con plazos y mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo acordado.
Este nuevo conflicto se suma a la ola de protestas sociales registradas en los últimos meses, en las que distintas comunidades reclaman atención a obras inconclusas, acceso a servicios básicos y mayor inversión estatal en zonas rurales e indígenas.