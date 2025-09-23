Zona norte recibirá más energía con repotenciación de central hidroeléctrica Río Lindo

San Pedro Sula, Cortés

La zona norte de Honduras será la principal beneficiada con la remodelación y renovación de la central hidroeléctrica Río Lindo, ubicada en San Francisco de Yojoa, Cortés. Con una inversión pública de 1,600 millones de lempiras, financiada a través de la cooperación japonesa en condiciones concesionales, se repotenciará el complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, incrementando en 20 megavatios (MW) su capacidad de generación.

Erick Tejada, ministro de Energía, informó que los trabajos, que ya iniciaron, incluyen el cambio de los rodetes de las turbinas, nuevos generadores, la instalación de un sistema Scada automatizado y la repotenciación total de la capacidad instalada del complejo, que pasará de 109 MW a 129 MW. “Muy agradecidos con el hermano pueblo japonés, que además ha traído más de 15 ingenieros de alto nivel, quienes serán acompañados por ingenieros hondureños de la Enee en esta magna tarea”, escribió Tejada en su cuenta de X. Tejada, junto al embajador de Japón, Nakai Kazuhiro, dio la orden de inicio a los trabajos mayores en la central hidroeléctrica Río Lindo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, que se abastece del Llago de Yojoa, es vital para la generación de energía y la operación del Sistema Interconectado Nacional. Con una capacidad instalada de 109 MW, es la segunda hidroeléctrica más grande del país, después de la central Francisco Morazán (El Cajón), de 300 MW. Desde 2022, el ministro Tejada había anunciado una fuerte inversión con cooperación japonesa en este complejo, que comenzó a construirse en 1960 y entró en operación en 1978.

Potencia garantizará energía a la expansión de diversos municipios

Salomón Ordóñez, experto en energía, declaró a LA PRENSA que el complejo Cañaveral-Río Lindo trabaja 24 horas los 365 días del año, sin detenerse, y es incluso más eficiente que El Cajón en cuanto a la producción de kilovatios. “Es muy buena noticia la repotenciación, porque se va a aumentar la capacidad del complejo hidroeléctrico que tiene más de 50 años. Ya era necesario no solo cambiar las turbinas, sino sacarles mayor eficiencia. Es una noticia muy buena para Honduras porque generará más energía”, señaló. Ordóñez explicó que la zona norte será la más beneficiada, no solo por la ubicación de la hidroeléctrica, sino también porque la nueva potencia garantizará energía a la expansión de diversos municipios.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), declaró a este rotativo que la central con mayor rendimiento del país será repotenciada, impactando de manera positiva en miles de consumidores. De esta central salen cuatro líneas que alimentan a San Pedro Sula, Tegucigalpa, Santa Bárbara y el centro del país. “Esa inversión es altamente favorable porque son plantas de alto rendimiento. Que se haga con los japoneses, con mucho conocimiento, es importante por la experiencia que le deja al equipo técnico de la Enee”, apuntó Aguilar. Además de un mayor rendimiento, generará 20 MW adicionales que permitirán un servicio más eficiente tanto a los actuales usuarios como a los nuevos. “No se había hecho una inversión en décadas. Los japoneses estaban admirados de cómo la planta había resistido tanto tiempo, con tan buen rendimiento y capacidad de generación”. Sergio Moreno, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Santa Cruz de Yojoa, comentó a LA PRENSA que el gobierno de Japón identificó un mayor potencial en estas hidroeléctricas gracias al recurso hídrico, pero que requieren mejoras en infraestructura y tecnología. “Muchas de las acciones de supervisión y compra de equipo de esos 1,600 millones de lempiras las hará Japón. Eso significa que pondrán a sus ingenieros a trabajar en la supervisión de la obra, según lo planificado y diseñado, porque ellos elaboraron el diseño”, indicó. Moreno agregó que aumentar la generación es vital debido a la alta demanda y la limitada oferta. Es importante recordar que muchas inversiones residenciales, comerciales e industriales en el país se han detenido por la falta de capacidad de suministro, obligando a algunos empresarios a instalar sus propias líneas y transformadores, luego remunerados por la Enee a través de la factura.