Expertos chinos evaluarán proyecto hidroeléctrico Patuca II-A

San Pedro Sula, Cortés

Con la llegada de una comitiva de expertos de la República Popular China, el proyecto hidroeléctrico Patuca II-A podría comenzar a concretarse. El Gobierno de Honduras y la República Popular China anunciaron la primera misión oficial para evaluar Patuca II-A, valorado en 525 millones de dólares y con una capacidad de 150 megavatios (MW). La obra sería financiada por China en condiciones concesionales mediante un acuerdo bilateral.

La misión, integrada por 13 profesionales de alto nivel técnico, permanecerá en Honduras del 14 al 29 de septiembre para realizar la evaluación del proyecto, con el apoyo de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA), cuyo respaldo ha sido clave para la concreción de esta visita. La ceremonia fue encabezada por Christian Duarte, ministro de Finanzas; Yu Bo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Honduras; Erick Tejada, ministro de Energía; y Salvador Moncada, embajador de Honduras en China. "El inicio oficial de los trabajos preparativos de este importante proyecto constituye una manifestación del fortalecimiento continuo de la cooperación entre China y Honduras desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace más de dos años", declaró Yu Bo. Por su parte, Erick Tejada, ministro de Energía, expresó: "Más allá de los 150 megavatios, creo que este proyecto es profundamente simbólico para Honduras, porque es como el banderazo que dice: el Estado retoma las capacidades para hacer proyectos hidroeléctricos de envergadura y que sean justamente propiedad del Estado, del pueblo de Honduras". El proyecto hidroeléctrico Patuca fue concebido como tres centrales ubicadas en la cuenca del río Patuca, en el noreste de Honduras, específicamente en el departamento de Olancho y la región de La Mosquitia. Se espera que las plantas generen una cantidad significativa de energía renovable y contribuyan a cubrir la creciente demanda nacional. Tanto Patuca I, II y III estarían aguas abajo en el departamento de Olancho; Patuca II-A se construiría en la zona conocida como La Tarrosa.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), manifestó a LA PRENSA que es necesario continuar con este proyecto tal como fue concebido, integrado por tres hidroeléctricas, aunque hasta ahora solo existe Patuca III. “Qué bueno que los chinos vengan, porque Honduras requiere esa potencia en la zona de Patuca, además de habilitar subestaciones que alimenten y provean de mejor calidad de servicio a toda la zona de Olancho, que históricamente ha tenido bajo voltaje”, apuntó. Patuca II-A va más allá de la generación eléctrica: incorpora componentes clave de control de inundaciones, abastecimiento de agua potable y riego agrícola, consolidándose como una obra multipropósito fundamental para el desarrollo sostenible de Honduras. Aguilar explicó que los diseños y las mediciones están avanzados y que la reactivación de este proyecto es positiva, aunque aclaró que una obra de esta magnitud tardaría unos cinco años en concretarse. Sin embargo, se espera que en este gobierno quede encaminada. “Esto lleva tiempo, son visitas de análisis, de estudio, de factibilidad por parte del inversionista, pero que ya se reactive es buena noticia. Ojalá ocurra lo mismo con las represas Los Llanitos y Jicatuyo”. De acuerdo con estudios, Honduras requerirá más energía renovable a menor costo a partir de 2030. En cuanto a la Central Hidroeléctrica Patuca III, que abastece de energía a la región de Olancho, todavía falta la construcción de la línea de transmisión a la aldea El Chichicaste, en Danlí, departamento de El Paraíso, para aumentar su potencia y generar 104 MW. Actualmente, en su máxima capacidad produce 77 MW, explicó Aguilar.