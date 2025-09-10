¿Por qué crece el mercado de seguros en Honduras?

San Pedro Sula, Cortés

Aunque en Honduras no existe una cultura consolidada de seguros, el sector muestra un crecimiento sostenido, especialmente en pólizas de vida, salud, así como en las de incendios y riesgos catastróficos. El sector asegurador está conformado por 12 compañías, de las cuales el 58% son de capital extranjero. En 2024, la participación del seguro en la economía hondureña alcanzó el 2%, ligeramente inferior al promedio centroamericano, que ronda el 2.07%.

Ese mismo año, las aseguradoras del país registraron un total de 18,441.7 millones de lempiras en colocación de seguros (primas). Los seguros de vida y contra incendios concentraron el 61% de ese monto, destacándose como los productos más contratados por la población.

Los seguros que más adquieren los hondureños

Datos de la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA) indican que los seguros de vida representan el 39% del total adquirido por los hondureños (6,507.7 millones de lempiras). Le siguen los seguros de incendio y riesgos catastróficos con un 22% (3,597.3 millones), salud y hospitalización con un 20% (3,246 millones), pólizas de vehículos con un 17% (2,816.1 millones) y carga transportada con un 2% (276.9 millones). Víctor Canales, corredor de seguros con 39 años de experiencia, manifestó a LA PRENSA que el crecimiento, tanto de la banca como de los seguros, está relacionado con el nivel de endeudamiento de los hondureños. "Las personas que adquieren préstamos para vivienda se ven obligadas por contrato a tomar un seguro para esa casa y un seguro de vida del titular del crédito", explicó.

Agregó que titulares de tarjetas de crédito o préstamos también deben pagar seguros de saldo o deuda, de modo que, en caso de fallecer, la deuda quede saldada.

"La población cree que los seguros son altamente onerosos"

Canales resaltó que, por desconocimiento, muchas personas no adquieren seguros porque creen que son altamente onerosos. Sin embargo, proteger su inversión es fundamental en un contexto donde el costo de vida es elevado. Por ejemplo, asegurar una casa valorada en 700,000 lempiras con una tarifa promedio de 2.5% equivale a 1,750 lempiras anuales más el 15%. Para una vivienda de dos millones de lempiras, el costo rondaría los 5,000 lempiras al año más impuestos. El especialista subrayó que el valor asegurado corresponde al costo de construcción y no al valor de mercado de la vivienda. En seguros personales, el más económico es el de accidentes, que solo cubre muerte accidental y una suma proporcional por gastos médicos derivados. Este tipo de póliza puede rondar los 3,000 lempiras anuales. El precio de un seguro de vida o gastos médicos depende de dos factores principales: la edad del asegurado y el monto de cobertura. Un seguro médico puede costar entre 3,000 y 4,000 lempiras mensuales para una persona de 30 años. En cuanto a los vehículos, un automóvil valorado entre 180,000 y 200,000 lempiras puede pagar una prima anual de alrededor de 6,000 lempiras. Canales recordó que durante y después de la pandemia muchos hondureños optaron por adquirir seguros de salud. “En la pandemia vimos facturas de hasta tres millones de lempiras”, comentó. Señaló que, desde los 18 hasta los 64 años, cualquier persona puede adquirir un seguro de vida.

Un crecimiento del 9% en los últimos diez años

En 2024 se colocaron 18.4 millones de lempiras en primas de seguros, con un crecimiento promedio del 9% en los últimos diez años. En paralelo, las aseguradoras pagaron 6.5 millones de lempiras en siniestros, con un crecimiento anual promedio del 15.6%. Lenin Palencia, economista y empresario, afirmó a este medio que la cultura de asegurabilidad en Honduras sigue siendo débil. “Hoy en día vemos un crecimiento de seguros de vehículos, pero todavía gran parte del parque vehicular no está asegurado. Deberíamos entrar en una cultura forzosa de seguros vehiculares”, señaló.

Son tres millones de vehículos en Honduras, pero solo el 17% está asegurado

El parque vehicular nacional se estima en tres millones de unidades, pero apenas el 17% cuenta con cobertura, lo que evidencia el bajo nivel de aseguramiento. Aunque en el Congreso Nacional se discutió la creación de un Seguro Obligatorio para cubrir daños a terceros, la iniciativa no prosperó. Palencia advirtió que prácticas de algunas aseguradoras han generado desconfianza en los clientes. “Hay compañías que niegan reclamos, como en casos de hurto de vehículos, porque no hubo violencia. Solo aceptan el robo, lo que deja desprotegidos a muchos asegurados”, explicó. Esto debe ser supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). También subrayó la importancia de incluir educación vial en las escuelas, ante los altos índices de accidentes de tránsito con pérdidas humanas. Durante la pandemia de Covid-19 y las tormentas Eta y Iota en 2020, las aseguradoras pagaron alrededor de 12,400 millones de lempiras en seguros de vida, salud y hospitalización, además de pérdidas materiales. En ese periodo se atendieron unos 65,000 reclamos, se desembolsaron 73 millones en seguros de desempleo y se apoyaron procesos de reactivación económica.

Urge una ley marco de protección social

Carlos Umaña, médico y diputado, opinó que los seguros de salud en Honduras son onerosos y con cobertura limitada. Considera urgente la creación de una ley de protección social similar a la de Costa Rica. “Tenemos que crear algo así como la caja hondureña de seguridad social, que garantice jubilación, atención médica universal y seguro de vida”, declaró a LA PRENSA.