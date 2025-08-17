Inversión extranjera sube en Honduras, pero sin impacto en la industria ni el agro

San Pedro Sula, Cortés

Aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) creció un 5,7 % durante el primer trimestre de 2025, Honduras no registra un aumento en la producción nacional de los sectores de manufactura y agricultura, dos de los principales generadores de empleo en el país. En ese período, el país recibió 453,1 millones de dólares en IED, lo que representa un crecimiento del 5,7% en comparación con los 428,5 millones de dólares registrados en el mismo trimestre del año anterior y un 77,8% más que lo reportado en igual período de 2023.

De ese total, la reinversión de utilidades representó el 60%, con un monto de 272.4 millones de dólares. Este incremento se explica por las ganancias de sucursales extranjeras del sistema financiero y asegurador, así como de empresas de la industria manufacturera y del régimen de Bienes para Transformación (maquila), según el Banco Central de Honduras (BCH). Las empresas con capital extranjero provenientes de Norteamérica generaron una entrada neta de 146,8 millones de dólares. Sobresalió el sector de industria manufacturera y maquila, principalmente por compañías originarias de Estados Unidos, que aportaron 135.2 millones de dólares. Asimismo, el flujo neto de IED proveniente de México fue de 18.0 millones de dólares, especialmente en empresas de comercio minorista.

Crecimiento de empresas extranjeras

La Secretaría de Desarrollo Económico informó a LA PRENSA que los principales proyectos de inversión durante este primer semestre son de manufactura de arneses eléctricos, industria ligera y logística, industria de reciclaje e industria automotriz (componentes y cables eléctricos). Estas inversiones provienen de países como Bélgica, Estados Unidos, Túnez, China, Panamá, Canadá y Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, se registró el establecimiento de nuevas empresas extranjeras de China, Estados Unidos, Panamá y Canadá en los sectores de comercio, turismo, manufactura y energía. Se trata de tres empresas chinas —una de comercio al por mayor y detalle, otra de turismo y una tercera de energía solar—; una canadiense de comercio; una estadounidense dedicada a la tercerización de servicios (call center y tecnología) y una panameña de energía solar. La Secretaría de Desarrollo Económico detalló que en enero se incorporó Camden Spinning Mills S.A., dedicada a la producción de hilo y ubicada en Santa Bárbara. En los próximos meses se sumarán Tikamaya Apparel, STP Sport S.A. y Kaltex S. de R.L. A juicio de empresarios, la mayoría de las compañías extranjeras están reinvirtiendo capitales, pero la llegada de nuevas firmas es reducida. Coinciden en que se debe incentivar la producción nacional mediante empresas de manufactura y agricultura que generen empleo masivo. Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), señaló que nueve de cada diez dólares que ingresan como IED son reinversión de utilidades, concentradas principalmente en compra de acciones entre empresas o grupos económicos y en préstamos financieros entre compañías, generalmente de los mismos conglomerados. “Está creciendo la inversión, pero solo en libros contables, no en más producción, ni en expansión de plantas, ni en generación de empleo. Mientras no generemos certidumbre y un clima favorable para los negocios, no entrarán nuevas inversiones ni la reinversión se traducirá en más producción, empleo y desarrollo para el pueblo hondureño”, advirtió. Kaffati añadió que para incentivar la inversión es necesario mejorar el clima político y económico del país, ya que la falta de garantías en procesos electorales o en decisiones económicas desincentiva a los inversionistas.

Made with Visme Infographic Maker

El boletín competitivo regional 2025 del Cohep destaca que, por cada dólar recibido en IED, Honduras recibe diez dólares en remesas. La baja atracción de IED no solo limita el flujo de nuevos proyectos, sino también la expansión de la base tributaria, la generación de empleos formales y el desarrollo de sectores estratégicos como la manufactura, los servicios globales y la agroindustria. José Martín Chicas, empresario industrial, indicó que sí hay nuevas inversiones en el sector avícola por el aumento en el consumo de pollo, así como en centros logísticos y comerciales, impulsadas por el flujo de remesas. “Hemos visto también reinversiones en cementeras, consolidando operaciones, pero mucho de esto se origina en la fuerza de las remesas”, apuntó. Por ser un año político, las inversiones tienden a desacelerarse debido a la incertidumbre sobre el futuro del país.

“Se debe atraer más inversión en manufactura y agro. Aunque todos los rubros son importantes, estas áreas son clave. Nos estamos volviendo más consumidores de productos terminados de China y no generamos suficiente mano de obra local”, enfatizó. En general, las exportaciones hondureñas han disminuido y las importaciones han aumentado. En junio de 2025, las exportaciones sumaron 6.653,7 millones de dólares y las importaciones 9.977,3 millones. Entre enero y junio de 2025, las importaciones de bienes totalizaron 9.977,3 millones de dólares, es decir, 292,1 millones más que en igual lapso de 2024, debido a mayores compras de suministros industriales, bienes de consumo y alimentos y bebidas. Rolando Alvarenga, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras, (Fedecamara), lamentó que la IED sea escasa, aunque reconoce que Honduras no ha sido un país de alta inversión extranjera, como sucede en otros países. "Tenemos muchas deficiencias en las normativas para poner una empresa, para colocar una inversión, también un mal servicio de energía, tenemos energía deficiente, la inseguridad es otro factor negativo. Tenemos que cambiar algunos puntos para mejorar la inversión extranjera", apuntó Alvarenga.